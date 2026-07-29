На Прикарпатті суперечка про політику закінчилася вбивством: господар намагався видати смерть гостя за самогубство

Убивство на Верховинщині / © Поліція Івано-Франківської області

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У Верховинському районі Івано-Франківської області 62-річного місцевого жителя підозрюють в умисному вбивстві 27-річного чоловіка з Харківщини, який загинув після ножового поранення, отриманого під час суперечки про суспільно-політичну ситуацію в країні.

Після злочину підозрюваний намагався інсценізувати самогубство свого гостя, повідомили в прокуратурі та поліції Івано-Франківської області.

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За даними прокуратури, трагедія сталася 27 липня у гірському селі Чорна Річка. Слідство встановило, що місцевий житель запросив до своєї літньої господарської будівлі 27-річного харків’янина, який випадково натрапив на неї після кількох днів блукання горами, намагаючись незаконно перетнути українсько-румунський кордон, до якого від села близько 20 кілометрів.

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«Під час застілля чоловіки розпивали алкоголь та обговорювали суспільно-політичну ситуацію в країні. Згодом на цьому ґрунті між ними виник словесний конфлікт, який переріс у бійку», — зазначили в обласній прокуратурі.

За версією слідства, господар схопив ніж і завдав гостю смертельного поранення.

«Від отриманих травм потерпілий помер на місці», — повідомили прокурори.

У прокуратурі також зазначили, що після цього підозрюваний спробував приховати злочин.

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Підозрюваний у вбивстві на місці злочину / © Поліція Івано-Франківської області

«Вранці підозрюваний сам викликав правоохоронців і заявив, що знайшов потерпілого вже мертвим, переконуючи, що той буцімто вчинив самогубство. Однак характер тілесних ушкоджень суперечив таким поясненням. Наразі верховинець вже зізнався у скоєному», — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що близько 05:00 отримали дзвінок від 62-річного чоловіка, який заявив, що його знайомий нібито завдає собі ножових поранень. Під час огляду місця події правоохоронці встановили обставини інциденту та затримали підозрюваного.

«Поліцейські затримали фігуранта в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство», — повідомили в поліції.

Підозрюваний у вбивстві / © Прокуратура Івано-Франківської області

За скоєне чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Наразі в Івано-Франківському міському суді розглядають клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просить взяти підозрюваного під варту, тоді як сторона захисту наполягає на домашньому арешті.

Нагадаємо, у Києві під час проходження військово-лікарської комісії чоловік завдав ножових поранень лікарці-хірургині, внаслідок чого жінка померла.

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