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РФ може завдати масованого удару цієї ночі — термінова заява Зеленського
Володимир Зеленський підтвердив підготовку Росії до масованого удару уже цієї ночі — під загрозою вся територія України.
Президент Володимир Зеленський увечері, 29 липня, підтвердив, що російські війська дійсно збираються цієї ночі завдати масованого ракетного удару по Україні.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
Зеленський розповів, що заслухав доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Той доповів, що росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено.
«Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для „петріотів“ і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання», — звернувся Зеленський до партнерів.
Також він закликав сьогодні в усіх регіонах України особливо зважати на сигнали повітряної тривоги.
Раніше моніторингові канали та експерти попередили про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу цієї ночі.