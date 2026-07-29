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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
297
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РФ може завдати масованого удару цієї ночі — термінова заява Зеленського

Володимир Зеленський підтвердив підготовку Росії до масованого удару уже цієї ночі — під загрозою вся територія України.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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РФ дійсно готує масований ракетний удар: Зеленський підтвердив

РФ дійсно готує масований ракетний удар: Зеленський підтвердив / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський увечері, 29 липня, підтвердив, що російські війська дійсно збираються цієї ночі завдати масованого ракетного удару по Україні.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

Зеленський розповів, що заслухав доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка. Той доповів, що росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено.

«Важливо, щоб наші партнери повністю розуміли, що відбувається і що від їхньої готовності чи неготовності допомагати ракетами для ППО прямо залежить захист життів людей. Передусім це стосується Сполучених Штатів і тих партнерів, які мають ракети для „петріотів“ і можуть ними підтримати наш захист. Кожен із партнерів знає, що необхідно, і точно розуміє наслідки зволікання», — звернувся Зеленський до партнерів.

Також він закликав сьогодні в усіх регіонах України особливо зважати на сигнали повітряної тривоги.

Раніше моніторингові канали та експерти попередили про високу ймовірність чергового масованого ракетного обстрілу цієї ночі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
297
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