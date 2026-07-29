"Все дуже просто": Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп знов висловив прагнення якнайшвидше зупинити війну в Україні. Він наголосив на необхідності негайного припинення вторгнення РФ.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

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Трамп про війну в Україні — що заявив

Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Володимиром Зеленським, лаконічно зазначивши: «Все було добре». За словами американського президента, вирішення питання зупинки бойових дій могло б бути максимально простим.

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«Слухайте, він робить своє. Я хочу, щоб він закінчив війну. Все дуже просто. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити війну. Тисячі людей, двадцять п’ять тисяч людей загинули минулого місяця», — заявив американський президент.

Американський лідер підкреслив, що його позиція ґрунтується на особистому діалозі з керівництвом України та Росії для досягнення миру.

Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, Зеленський 28 липня був із візитом у Вашингтоні. Головними фокусами поїздки стали закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Згодом Зеленський повідомив, що Україна та США обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.

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Білий дім позитивно оцінив переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 липня в Овальному кабінеті.

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