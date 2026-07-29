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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
Кількість переглядів
1063
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"Все дуже просто": Трамп зробив несподівану заяву про завершення війни в Україні

Трамп закликав Путіна та Зеленського зупинити війну та заявив про тисячі загиблих за місяць.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп знов висловив прагнення якнайшвидше зупинити війну в Україні. Він наголосив на необхідності негайного припинення вторгнення РФ.

Про це Дональд Трамп заявив під час спілкування з журналістами.

Трамп про війну в Україні — що заявив

Дональд Трамп позитивно оцінив зустріч із Володимиром Зеленським, лаконічно зазначивши: «Все було добре». За словами американського президента, вирішення питання зупинки бойових дій могло б бути максимально простим.

«Слухайте, він робить своє. Я хочу, щоб він закінчив війну. Все дуже просто. Я ладнаю з обома. Я ладнаю з президентом Путіним. Я ладнаю з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу закінчити війну. Тисячі людей, двадцять п’ять тисяч людей загинули минулого місяця», — заявив американський президент.

Американський лідер підкреслив, що його позиція ґрунтується на особистому діалозі з керівництвом України та Росії для досягнення миру.

Зустріч Зеленського з Трампом — останні новини

Нагадаємо, Зеленський 28 липня був із візитом у Вашингтоні. Головними фокусами поїздки стали закрита зустріч із американським лідером Дональдом Трампом та участь у церемонії прощання з сенатором Ліндсі Гремом.

Згодом Зеленський повідомив, що Україна та США обговорили можливість спільного виробництва ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, а також нові кроки для дипломатичного врегулювання війни.

Білий дім позитивно оцінив переговори президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа, які відбулися 28 липня в Овальному кабінеті.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1063
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