Як Зеленський раптово став улюбленцем Трампа: аналіз від BILD

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © Associated Press

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Зустріч у Вашингтоні продемонструвала різку зміну риторики президента США Дональда Трампа щодо президента України Володимира Зеленського. Останній побував у США не як прохач, а як ключовий стратегічний партнер.

Таку думку висловив кореспондент BILD у США Герберт Бауернебель.

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«Зеленський раптово став улюбленцем Трампа», — заявив журналіст.

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«Це був день, повний яскравих моментів у Вашингтоні, і Володимир Зеленський мав право вважати себе переможцем. Відлига між ним та президентом США Дональдом Трампом кидалася у вічі. Майже півтора роки тому українця жорстко принизили в Овальному кабінеті. Тепер він прийшов сюди вже не як прохач, а як стратегічний партнер. Нещодавні успіхи проти армії Володимира Путіна та далекобійні удари вглиб території Росії, як стверджується, вразили Трампа», — висловився Бауернебель.

За словами автора, Україна прагне скористатися зміною позиції президента США. Зеленський привіз до Вашингтона розвідувальні дані, які, як він стверджує, свідчать про те, що Росія допомагала Ірану виявляти американські цілі. Журналіст нагадав, що нещодавно троє американських військових загинули внаслідок іранської атаки в Йорданії.

Водночас Київ демонструє готовність діяти й проти осі Москва — Тегеран. У суботу українські далекобійні безпілотники атакували іранське судно в Каспійському морі. Українська сторона заявила, що воно перевозило зброю до Росії. На думку кореспондента BILD, це стало сигналом для Трампа про те, що Україна вже давно перетворилася на військову державу, здатну діяти далеко за межами своєї території.

Американський політолог Скотт Ерб називає російсько-іранське партнерство «великим фактором невизначеності, який серйозно дратує Трампа».

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Під час зустрічі у Вашингтоні Зеленський вкотре порушив питання надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони Patriot. Також сторони обговорили можливий візит до Києва представників Трампа — Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера, який міг би стати початком нової спроби мирних переговорів із Путіним.

У статті зазначається, що на тлі посилення внутрішньополітичного тиску Трамп прагне покласти край війні на Близькому Сході. Тут Зеленський також має ще один козир: він пропонує очільнику Білого дому шанс на дипломатичний успіх у війні в Україні — бажану альтернативу іранській військовій трясовині.

До слова, за даними Financial Times, Трамп змінив ставлення до України на прихильніше завдяки тривалим контактам команд обох країн, успіхам ЗСУ та ударам по енергооб’єктах РФ. Під час зустрічі у Білому домі Зеленський і Трамп обговорили оборонні ініціативи, зокрема ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Крім того, Віткофф і Кушнер планують вперше відвідати Київ. Попри покращення відносин і критику Трампом позиції Путіна, в оточенні американського президента досі немає єдиної думки щодо довгострокової підтримки України через позицію прихильників політики «Америка передусім».

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