Трамп зібрав у Білому домі Зеленського і Нетаньягу: що стоїть за подвійними переговорами

Володимир Зеленський та Дональд Трамп / © Володимир Зеленський

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Президент США Дональд Трамп провів у Білому домі окремі зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. Обидві розмови у Вашингтоні назвали позитивними.

Про це йдеться в матеріалі BBC.

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Зеленський і Нетаньягу перебували у столиці США, зокрема, для участі в похороні сенатора Ліндсі Грема, який помер на початку місяця. Він послідовно підтримував Ізраїль і виступав за надання американської допомоги Україні.

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Під час зустрічі із Зеленським головною темою стало посилення української протиповітряної оборони. Переговори з Нетаньягу були зосереджені на Ірані та розбіжностях між США й Ізраїлем.

Зеленський говорив про ракети для Patriot

Перед візитом очікувалося, що Зеленський закликатиме Трампа виконати обіцянку щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Україна прагне отримати більше таких ракет на тлі посилення російських атак із застосуванням ударних безпілотників і балістичного озброєння.

Після зустрічі за зачиненими дверима Трамп написав у соцмережі Truth Social, що переговори «пройшли дуже добре».

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Офіційного повідомлення США про нову військову допомогу не було. Водночас Зеленський в інтерв’ю Fox News заявив, що Трамп погодився надати Україні ліцензії на виробництво ракет Patriot.

«Він погодився надати нам ліцензії. Потім я зустрівся з представниками виробничих компаній — потужних військових підприємств США. Сподіваюся, ми налагодимо спільне виробництво», — сказав президент України.

Зеленський також провів зустріч із двопартійною групою американських законодавців. Невдовзі після цього Сенат переважною більшістю підтримав санкції проти покупців російських нафти й газу.

Президент України назвав такі обмеження важливим сигналом для Європи та потужною підтримкою українського народу.

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Навіщо Україні потрібні ракети Patriot

Patriot є однією з небагатьох систем протиповітряної оборони, здатних перехоплювати балістичні ракети, які Росія дедалі частіше застосовує для ударів по українських містах.

Система може перехоплювати ракети з дальністю польоту до тисячі кілометрів. Одна батарея здатна одночасно відстежувати до восьми цілей і виявляти понад сто.

Водночас ракети-перехоплювачі є дорогими: кожна з них, за оцінками, коштує від трьох до п’яти мільйонів доларів.

Зеленський і представники української армії раніше заявляли, що Україні необхідні 25 систем Patriot.

Ключовими питаннями залишаються можливе місце виробництва ракет в Україні та терміни запуску такого проєкту, щоб він міг вплинути на перебіг війни.

Трамп і Нетаньягу обговорили Іран

Невдовзі після від’їзду Зеленського до Білого дому прибув Біньямін Нетаньягу. Очікувалося, що його переговори з Трампом будуть переважно присвячені ситуації навколо Ірану.

Останніми місяцями відносини між США та Ізраїлем стали напруженішими. Трамп критикував Ізраїль через продовження ударів по Лівану та недотримання режиму припинення вогню.

Після розмови американський президент назвав зустріч із Нетаньягу «дуже гарною».

Прем’єр Ізраїлю заявив, що вони досягли порозуміння щодо спільної мети — не допустити створення Іраном ядерної зброї.

«Це була одна з найкращих розмов, які я мав із президентом Сполучених Штатів», — сказав Нетаньягу.

Після зустрічі американські військові повідомили про спробу іранських сил атакувати війська США на Близькому Сході. За їхніми даними, усі ракети вдалося перехопити.

Також військові США заявили, що американські та саудівські сили завдали ударів по підтримуваних Іраном угрупованнях у східному Іраку. Їх підозрюють в атаках безпілотниками на об’єкти енергетичної інфраструктури Саудівської Аравії.

Зустріч Зеленського і Трампа — результати

Нагадаємо, Трамп назвав зустріч із Зеленським в Овальному кабінеті великою честю та заявив, що переговори минули дуже добре.

Зеленський повідомив, що під час зустрічі з Трампом вони обговорили спільне виробництво перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичних зусиль для завершення війни. Український президент також висловив співчуття американській стороні через смерть сенатора Ліндсі Грема.

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