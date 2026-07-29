Сенат США наблизив ухвалення "пекельних санкцій" проти Росії: як проголосували

Сенат США / © Unsplash

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Сенат Сполучених Штатів ухвалив процедурне рішення, необхідне для подальшого розгляду законопроєкту про посилення санкцій проти Росії та Ірану.

Про це пише Укрінформ.

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За початок розгляду документа проголосували 86 сенаторів, проти — 12. Таким чином, законопроєкт подолав одну з ключових процедурних перешкод, однак це голосування ще не є його остаточним ухваленням.

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Голосування відбулося на тлі візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона та його зустрічі з американськими сенаторами у Капітолії.

Законопроєкт отримав назву на честь покійного сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який був одним із головних авторів документа та послідовно виступав за посилення тиску на Кремль. Ініціативу також просував сенатор-демократ Річард Блюменталь.

Документ передбачає нові санкції проти російських посадовців, банків, енергетичних проєктів та інших структур, пов’язаних із владою РФ. Окремий блок стосується країн, які продовжують купувати російські енергоносії або допомагають Москві обходити чинні обмеження.

Президент США зможе запроваджувати тарифи до 100% проти найбільших покупців російських нафти й природного газу. Під обмеження також можуть потрапити п’ять країн, які найбільше сприяють обходу енергетичних санкцій проти РФ.

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До законопроєкту також додали положення щодо Ірану. Вони передбачають продовження санкційного режиму проти Тегерана до 2031 року та розширення можливостей для застосування вторинних обмежень.

Ініціативу підтримав президент США Дональд Трамп. Для набуття чинності документ ще має пройти остаточне голосування в Сенаті, бути схваленим Палатою представників і підписаним главою Білого дому.

Нагадаємо, що раніше Зеленський розкрив перші деталі зустрічі з Трампом: що обговорили за зачиненими дверима

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