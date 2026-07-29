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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Сенат США приблизил принятие "адских санкций" против России: как проголосовали

Американские сенаторы поддержали начало рассмотрения законопроекта, предусматривающего масштабные ограничения против России, ее энергетического сектора и покупателей российских нефти и газа.

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Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Сенат США

Сенат США / © Unsplash

Сенат Соединенных Штатов принял процедурное решение, необходимое для дальнейшего рассмотрения законопроекта об ужесточении санкций против России и Ирана.

Об этом пишет Укринформ .

За начало рассмотрения документа проголосовали 86 сенаторов, против - 12. Таким образом, законопроект преодолел одно из ключевых процедурных препятствий, однако это голосование еще не является его окончательным принятием.

Голосование состоялось на фоне визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон и его встречи с американскими сенаторами в Капитолии .

Законопроект получил название в честь покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, который являлся одним из главных авторов документа и последовательно выступал за усиление давления на Кремль. Инициативу также продвигал сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

Документ предусматривает новые санкции против российских чиновников, банков, энергетических проектов и других структур, связанных с властями РФ. Отдельный блок касается стран, продолжающих покупать российские энергоносители или помогающих Москве обходить действующие ограничения.

Президент США сможет вводить тарифы до 100% против крупнейших покупателей российских нефти и газа. Под ограничения также могут попасть пять стран, наиболее способствующих обходу энергетических санкций против РФ.

К законопроекту также добавили положения по Ирану. Они предусматривают продление санкционного режима против Тегерана до 2031 года и расширение возможностей применения вторичных ограничений.

Инициативу поддержал президент США Дональд Трамп. Для вступления в силу документа еще предстоит пройти окончательное голосование в Сенате, быть одобренным Палатой представителей и подписанным главой Белого дома.

Напомним, что ранее Зеленский раскрыл первые детали встречи с Трампом: что обсудили за закрытыми дверями

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Дата публикации
Количество просмотров
234
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