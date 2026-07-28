В ЕС работает завод, поставляющий сырье в Россию: почему Европа не спешит с санкциями

Aughinish Alumina на юго-западе Ирландии. Завод принадлежит компании "Русал", московскому конгломерату, основанному российским олигархом Олегом Дерипаской. / © Financial Times

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В Европейском Союзе осторожно относятся к введению санкций против ирландского глиноземного завода Aughinish Alumina. Предприятие обвиняют в снабжении сырьем, которое может использоваться в российской военной промышленности, однако ограничения против него могут создать проблемы для европейских производителей.

Об этом пишет Financial Times.

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На прошлой неделе правительство Ирландии завершило проверку относительно того, перерабатывают ли произведенный на Aughinish Alumina глинозем на алюминий для российских военных цепей поставок.

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Расследование было начато после публикации Irish Times, в которой говорилось, что продукцию предприятия продают торговому дому, поставляющему товары крупному военно-промышленному центру в России.

В то же время ирландские власти заявили, что не нашли достаточных доказательств того, что произведенный на заводе глинозем поставляется российским военным, используется ими или напрямую с ними связан.

ЕС опасается последствий санкций

Дублин находится под давлением других стран Евросоюза по поводу будущего крупнейшего в Европе глиноземного завода. Однако чиновники предупреждают, что санкции против предприятия могут поставить под угрозу поставки сырья на алюминиевые ЕС.

Их продукция используется в автомобильной и оборонной промышленности, а также при развитии электросетей.

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"Если мы введем санкции против компании, то отрежем самих себя от внешнего мира", - заявил один из представителей ЕС.

В переданном Европейской комиссии отчете ирландского правительства также отмечено, что штрафы или ограничения экспорта могут поставить под угрозу дальнейшую работу предприятия.

Aughinish Alumina принадлежит российской компании Русал, которую основал подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска. Он владеет 45% акций En+, являющейся мажоритарным акционером «Русала».

Более половины продукции отправляли в Россию.

За первые пять месяцев 2026 г. завод отправил в Россию 52% своей продукции. Еще 34% совокупно экспортировали во Францию, Швецию и Нидерланды.

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В период с 2022 по 2025 год объемы экспорта предприятия в Россию возросли примерно на 23%.

В Aughinish Alumina заявили, что сотрудничали с правительством Ирландии в ходе проверки. Компания также сообщила, что вместе с «Русалом» разработала договоренности по дальнейшему отслеживанию своей продукции.

По данным предприятия, завод обеспечивает 37% потребления в Европе промышленного глинозема металлургического качества. Это делает его важным для реализации плана ЕС по переработке 40% критически важного сырья внутри блока к 2030 году.

Решение о санкциях откладывается

Министр предпринимательства Ирландии Питер Берк заявил, что пока нет достаточной информации для подтверждения того, что ирландский глинозем попадает в цепи поставок российских военных подрядчиков.

В Европейской комиссии сообщили, что изучают полученный отчет и пока не готовы делать выводы.

По словам чиновников, обсуждение возможных санкций вряд ли начнется до конца августа. Один из чиновников подчеркнул, что перед введением ограничений необходимо найти альтернативные источники поставок глинозема.

ЕС с 2026 года запретил импорт российского алюминия, но не ограничил экспорт из Евросоюза в Россию алюминия, глинозема и бокситов.

Несколько стран, в частности, балтийские союзники Украины, выступали за санкции против экспорта глинозема, однако не смогли добиться необходимой поддержки. Для принятия санкций необходимо единогласное согласие всех 27 стран-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз ищет новые механизмы принятия санкций против России, чтобы лишить отдельные страны ЕС возможности использовать право вето для защиты собственного бизнеса. Об этом рассказали европейские чиновники и дипломаты.

Кроме того, уже в ближайшее время Сенат США может приступить к официальному рассмотрению масштабного санкционного законопроекта авторства сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя. Демократы и республиканцы готовы единодушно поддержать инициативу, к которой по требованию президента Дональда Трампа уже включили дополнительные жесткие ограничения против Ирана. Впрочем, для вынесения законопроекта на голосование еще необходимо согласовать технические детали, в частности, временные сроки его рассмотрения.

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