У ЄС працює завод, який постачає сировину до Росії: чому Європа не поспішає із санкціями

Aughinish Alumina на південному заході Ірландії. Завод належить компанії "Русал", московському конгломерату, заснованому російським олігархом Олегом Дерипаскою. / © Financial Times

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У Європейському Союзі обережно ставляться до запровадження санкцій проти ірландського глиноземного заводу Aughinish Alumina. Підприємство звинувачують у постачанні сировини, яка може використовуватися у російській військовій промисловості, однак обмеження проти нього можуть створити проблеми для європейських виробників.

Про це пише Financial Times.

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Минулого тижня уряд Ірландії завершив перевірку щодо того, чи переробляють вироблений на Aughinish Alumina глинозем на алюміній для російських військових ланцюгів постачання.

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Розслідування розпочали після публікації Irish Times, у якій ішлося, що продукцію підприємства продають торговому дому, який постачає товари великому військово-промисловому центру в Росії.

Водночас ірландська влада заявила, що не знайшла достатніх доказів того, що вироблений на заводі глинозем постачається російським військовим, використовується ними або безпосередньо з ними пов’язаний.

ЄС побоюється наслідків санкцій

Дублін перебуває під тиском інших країн Євросоюзу щодо майбутнього найбільшого в Європі глиноземного заводу. Однак посадовці попереджають, що санкції проти підприємства можуть поставити під загрозу постачання сировини на алюмінієві заводи ЄС.

Їхня продукція використовується в автомобільній та оборонній промисловості, а також під час розвитку електромереж.

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«Якщо ми запровадимо санкції проти компанії, то відріжемо самих себе від зовнішнього світу», — заявив один із представників ЄС.

У переданому Європейській комісії звіті ірландського уряду також зазначено, що штрафи або обмеження експорту можуть поставити під загрозу подальшу роботу підприємства.

Aughinish Alumina належить російській компанії «Русал», яку заснував підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска. Він володіє 45% акцій En+, що є мажоритарним акціонером «Русалу».

Понад половину продукції відправляли до Росії

За перші п’ять місяців 2026 року завод відправив до Росії 52% своєї продукції. Ще 34% сукупно експортували до Франції, Швеції та Нідерландів.

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У період із 2022 до 2025 року обсяги експорту підприємства до Росії зросли приблизно на 23%.

У Aughinish Alumina заявили, що співпрацювали з урядом Ірландії під час перевірки. Компанія також повідомила, що разом із «Русалом» розробила домовленості для подальшого відстеження своєї продукції.

За даними підприємства, завод забезпечує 37% споживання в Європі промислового глинозему металургійної якості. Це робить його важливим для реалізації плану ЄС із перероблення 40% критично важливої сировини всередині блоку до 2030 року.

Рішення щодо санкцій відкладається

Міністр підприємництва Ірландії Пітер Берк заявив, що наразі немає достатньої інформації для підтвердження того, що ірландський глинозем потрапляє до ланцюгів постачання російських військових підрядників.

У Європейській комісії повідомили, що вивчають отриманий звіт і поки не готові робити висновки.

За словами посадовців, обговорення можливих санкцій навряд чи розпочнеться до кінця серпня. Один із чиновників наголосив, що перед запровадженням обмежень необхідно знайти альтернативні джерела постачання глинозему.

ЄС із 2026 року заборонив імпорт російського алюмінію, але не обмежив експорт із Євросоюзу до Росії алюмінію, глинозему та бокситів.

Кілька країн, зокрема балтійські союзники України, виступали за санкції проти експорту глинозему, однак не змогли домогтися необхідної підтримки. Для ухвалення санкцій потрібна одностайна згода всіх 27 країн-членів ЄС.

Раніше повідомлялось, що Європейський Союз шукає нові механізми схвалення санкцій проти Росії, щоб позбавити окремі країни ЄС можливості використовувати право вето для захисту власного бізнесу. Про це розповіли європейські посадовці та дипломати.

Крім того, вже найближчим часом Сенат США може розпочати офіційний розгляд масштабного санкційного законопроєкту авторства сенаторів Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя. Демократи й республіканці готові одностайно підтримати ініціативу, до якої на вимогу президента Дональда Трампа вже включили додаткові жорсткі обмеження і проти Ірану. Утім, для винесення законопроєкту на голосування ще необхідно узгодити технічні деталі, зокрема часові терміни його розгляду.

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