Санкції ЄС проти Росії / © ТСН.ua

Реклама

Посли Євросоюзу зроблять чергову спробу узгодити 21-й пакет санкцій проти Росії після зміни влади в Угорщині. Проте низка європейських урядів почала відкрито блокувати ініціативи задля захисту власних економічних інтересів.

Про це пише Politico.

Посли ЄС 22 липня знову спробують завершити погодження 21-го пакета санкцій проти Росії. Переговори відбуваються після того, як Віктор Орбан залишив посаду прем’єр-міністра Угорщини, а країни-члени вже пом’якшили або прибрали частину ключових обмежень, аби не зачепити власні інтереси в енергетиці, рибопереробці, банківському секторі та судноплавстві.

Реклама

Санкції проти РФ зачіпають національні інтереси окремих держав ЄС

Упродовж років Орбан неодноразово погрожував блокувати санкції та фактично давав іншим державам ЄС можливість неформально протистояти жорсткішим заходам. Однак після приходу до влади Петера Мадяра в Будапешті інші уряди тепер змушені відкрито пояснювати власні заперечення.

«Було несподіванкою і розчаруванням те, скільки держав-членів затягували свої дії. Надзвичайно важливо продовжувати посилювати санкції ЄС проти Росії в цей момент, коли Росія починає відчувати тиск війни на свою внутрішню економіку та суспільне сприйняття», — сказав фінський депутат Європарламенту та голова делегації Європарламенту з питань Росії Вілле Нііністьо.

Очікується, що країни все ж досягнуть домовленості щодо пакета, хоча перед остаточним затвердженням послам, імовірно, доведеться погодити додаткові поступки. За словами семи співрозмовників, залучених до переговорів, низку заходів уже послабили або повністю вилучили з документа.

Пакет, який президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн представила в червні, має стати 21-м санкційним раундом ЄС від початку повномасштабного вторгнення Росії до Україну. Після двох десятків попередніх пакетів дипломати визнають, що Брюсселю дедалі важче знаходити прості цілі для нових обмежень, оскільки санкції все частіше зачіпають значні національні інтереси окремих держав. Для ухвалення санкцій необхідна одностайна підтримка всіх 27 країн ЄС.

Реклама

«Після 20 пакетів більше не залишилося легких цілей. Ви дедалі частіше стикаєтеся з інтересами окремих держав-членів, тож доводиться шукати баланс», — сказав дипломат ЄС, який бере участь у переговорах.

Чому Греція проти санкцій?

Однією з головних перешкод залишається позиція Греції. Афіни поки не готові підтримати 21-й пакет через запропоновану заборону для компаній ЄС перевозити російський скраплений природний газ до третіх країн. Греція контролює найбільший у світі торговельний флот і побоюється, що це обмеження негативно позначиться на грецькій компанії, яка використовує танкери-криголами для транспортування російського СПГ.

Двоє знайомих із перебігом переговорів дипломатів розповіли, що грецький посол попередив: запровадження такого заходу може підштовхнути судна до зміни прапора та переходу під юрисдикції, де контроль за дотриманням санкцій буде ще складнішим.

«Ми намагаємося знайти вихід із цієї ситуації, але те, що демонструє ця [проблема з Грецією], — ми починаємо стикатися з деякими ключовими економічними інтересами», — сказав четвертий дипломат.

Реклама

Разом із Мальтою та Кіпром Греція не одразу погоджувалася і на продовження ще на шість місяців заморожування граничної ціни на російську нафту на рівні 44,1 дол. за барель. Країни ЄС вирішили виграти час, залишивши обмеження замороженим до четверга. Очікується, що продовження санкції схвалять, якщо державам вдасться врегулювати грецьке вето щодо перевезень російського СПГ.

Переговори про санкції проти Росії ускладнила позиція Австрії

Переговори додатково ускладнила позиція Австрії, яка виступила на захист Raiffeisen Bank — другого за величиною банку країни. Фінустанова уже тривалий час домагається компенсації за те, що вважає незаконною експропріацією своїх російських активів на суму 2,44 млрд євро. Йдеться про можливість отримати заморожені кошти, що належать одному з провідних московських олігархів.

Відень порушував це питання під час обговорення кількох попередніх санкційних пакетів. Водночас учасники переговорів зазначили, що цього разу воно вперше призвело до затримок на фінальному етапі погодження. Єврокомісія направила Австрії пропозицію, пообіцявши розглянути питання в межах наступного санкційного пакета.

Що вилучили з плану санкцій проти Росії?

Іншим країнам вдалося домогтися вилучення із пропозиції плану поступової відмови від імпорту російської риби. Це сталося попри обурення тим, що Росія й надалі щороку отримує понад пів мільярда доларів від продажу рибної продукції до ЄС.

Реклама

Початковий варіант передбачав заборону на імпорт тріски, пікші та мінтая. Однак від цієї ідеї відмовилися після того, як низка країн висловила побоювання щодо можливого зростання цін для споживачів і наслідків для рибопереробної галузі ЄС.

У попередніх версіях санкційного пакета також пропонували обмеження проти патріарха РПЦ Кирила та заходи щодо колишніх військовослужбовців російських збройних сил.

Болгарія виступила проти включення Кирила до санкційного списку. Глава РПЦ є відомим прихильником війни, яку веде Москва. Застереження офіційно висловила й Італія, тоді як, за словами п’ятого дипломата ЄС, Ватикан виступав проти санкцій щодо очільника іншої церкви.

«Це солідарність із Папою», — сказав дипломат.

Реклама

Зрештою Кирила вилучили з остаточного варіанту документа.

Франція та Італія, які видають значну кількість віз громадянам Росії, також не підтримали обмеження проти колишніх російських військових. Вони заявили, що механізм визначення осіб, на яких мали б поширюватися санкції, ще не готовий до практичного застосування. У результаті запропоновані заходи суттєво послабили.

Що буде у 21-му пакеті санкцій проти Росії?

Попри численні винятки, пакет у нинішньому вигляді передбачає відключення ще десятків російських банків від західної системи обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Крім того, понад 250 осіб отримають заборону на в’їзд до ЄС — це буде найбільше розширення санкційного списку такого типу від 2023 року.

«Якщо врахувати заморожування граничної ціни на нафту та візові обмеження для військовослужбовців, це досить амбітний пакет», — сказав третій дипломат.

Реклама

Водночас досягнуті поступки розвіяли очікування, що після відходу Орбана Євросоюзу буде значно простіше суттєво посилити економічний тиск на Москву.

«Орбан був складним партнером, але він ніколи насправді не блокував цілі пакети», — сказав інший дипломат ЄС.

Нагадаємо, за даними Bloomberg, ЄС розглядає можливість відкласти або змінити 21-й пакет санкцій проти Росії через блокування з боку Греції, яка виступила проти обмежень на перевалку російського СПГ. Серед компромісів обговорюють дворічний перехідний період, повне вилучення норм щодо СПГ або скасування всього пакету. Водночас Євросоюз тимчасово заморозив стелю цін на російську нафту на рівні 44,1 дол. за барель, щоб уникнути зростання доходів РФ на тлі дорогих енергоносіїв. Консультації послів ЄС щодо остаточного узгодження тривають.

Новини партнерів