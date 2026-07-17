ЄС вперше запровадив санкції проти РФ за криваві удари по Києву: деталі

Атака на Київ 2 липня. / © Associated Press

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Європейський Союз запровадив санкції проти виробників компонентів для «Шахедів» і «Гераней» після смертельних ударів Російської Федерації по Києву вночі проти 1 та 5 липня.

Про це повідомили на офіційному сайті Євроради.

Зазначається, що Єврорада прийшла до такого рішення з «огляду на тривалу і ескалаційну агресію Росії проти України, включаючи її нещодавні смертельні удари по Києву». У повідомленні наголошують, що жорстока військова кампанія Москви «навмисно спрямовану проти цивільної інфраструктури».

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«Рада сьогодні вирішила запровадити обмежувальні заходи щодо однієї фізичної особи та п’яти організацій. Ці суб’єкти є частиною російського військово-промислового комплексу. Зокрема, через участь у виробництві безпілотників», — наголошують євродепутати.

П’ять компаній входять до групи ABS Electro, яка спеціалізується на розробці і виробництві електронних і радіоелектронних компонентів для російських військових технологій. Зокрема, вони беруть участь у створенні систем, які допомагають російським дронам типу «Шахед» та «Герань», бути більш стійкими до українських засобів радіоелектронної боротьби.

Частина компаній групи виробляє автоматизовані системи управління для енергетичного сектору РФ, що забезпечує додаткові надходження для російської економіки та державного бюджету.

Крім того, у санкційному списку опинилася Ірина Харісова — очільниця ради директорів групи компаній ABS Electro та керівниця кількох підприємств, що входять до цієї структури.

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Нагадаємо, вночі проти 16 липня РФ здійснила шосту балістичну атаку на Київ за липень. Чергова атака забрала життя двох осіб. Загалом від початку місяця у столиці загинуло понад 50 осіб. Зокрема, 31 життя забрав ворог під час удару по житлових будинках вночі проти 2 липня.

Аналітики ISW зауважують, що Київ хочуть зробити непридатним для життя. Російська Федерація змінила тактику повітряного терору і намагається змусити українців тікати зі столиці. Зокрема, ворог «адаптує свої удари з використанням безпілотників».

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