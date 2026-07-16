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ТСН у соціальних мережах

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Укрaїнa
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Шоста балістична атака на Київ за липень: Зеленський звернувся до партнерів із важливим закликом

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Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Шоста балістична атака на Київ за липень: Зеленський звернувся до партнерів із важливим закликом

© Associated Press

Вночі проти 16 липня російська армія знову атакувала Київ — це вже шостий раз за липень РФ б’є балістикою по столиці. У місті знову є загиблі — відомо про двох жертв, а також поранені мешканці.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Цієї ночі під час атаки на Україну росіяни застосували 13 ракет, зокрема вісім балістичних, а також 151 дрон.

«У Москві розраховують на терор балістикою та продовжують удари. Дуже важливо прискорюватися з постачаннями перехоплювачів до ППО. Кожен пакет має значення, і все, про що ми домовились з партнерами, повинно надходити вчасно. Оперативність цих постачань дозволяє захищати життя наших людей і збивати російське бажання воювати далі», — наголосив глава держави.

Удари РФ 16 липня - що відомо

Президент наголосив, що через російські удари дронами і авіабомбою по Харківщині чотири людини отримали поранення. Пошкоджені звичайні житлові будинки та цивільні обʼєкти: кінотеатр, тенісні корти.

Окрім того, у Сумській області росіяни атакували тракторну бригаду, а в Запоріжжі - багатоквартирні будинки. Крім того, є пошкодження на об’єктах енергомережі на У Вінницькій, Житомирській, Миколаївській і Донецькій областях.

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Дата публікації
Кількість переглядів
303
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