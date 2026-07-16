Горбачова після розлучення з Нікітіним заговорила про нові романи та яким буде її майбутній чоловік

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

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Українська співачка та блогерка Ольга Горбачова поділилася подробицями особистого життя після розлучення з продюсером Юрієм Нікітіним.

Нині артистка мешкає у США разом із доньками. В інтерв’ю Марічці Падалко вона зізналася, що вже почала ходити на побачення з американцями та навіть навчилася першою знайомитися з чоловіками. До того ж Ольга говорить, що віднедавна не соромиться проводити час наодинці у барах чи у подорожах.

«Ходила на побачення. Я зараз дуже багато подорожую, оскільки Юра під час приїздів сам залишається з молодшою донькою. Я навчилася сама ходити в бари. Помітила, що все життя очікувала, коли мене оберуть. А тепер можу сама підійти до хлопця, який мені сподобався», — розповіла співачка.

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За словами Горбачової, вона не ставить собі за мету будь-що знайти нового партнера, «не зациклюється». Кожне знайомство для неї — це можливість краще зрозуміти себе. Водночас зірка переконана, що її майбутній чоловік уже існує, хоча вони ще не зустрілися.

Ольга Горбачова / © instagram.com/yuriynikitin

«Я зараз обираю дуже ретельно. Немає відчуття, що я його шукаю. Я просто відчуваю, що він є і завжди енергетично зі мною. Не знаю, хто це, але дуже його кохаю. Питання часу. Таке відчуття прийшло спонтанно під час медитації», — поділилася артистка.

Попри відкритість до нових стосунків, Горбачова поки не мріє про ще одне весілля. Вона зізналася, що не впевнена, чи взагалі хоче знову жити з чоловіком під одним дахом, але від заручин не відхрещується.

Ольга Горбачова / © instagram.com/gorbachovaolga

«Я навіть до вівтаря не хочу. Не знаю, чи хочу з кимось жити — усе залежатиме від людини. Зустрічатися — так. Мені зараз добре в цьому стані. Я просто хочу любити», — пояснила вона.

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Цікаво, що своїх нових партнерів співачка може обговорювати з колишнім. Горбачова стверджує, що через це у них не виникає ревнощів і говорять вони на цю тему спокійно.

«Ми весь час обговорюємо, які у нас наречені. Я його питаю: „Юро, як там у тебе?“ Він каже: „У мене дуже високий стандарт на жінку й поки таку, як ти, не зустрів“. А я йому розповіла, що була два тижні в додатку для знайомств і познайомилася з кількома творчими чоловіками», — з усмішкою додала Горбачова.

Нагадаємо, нещодавно співачка Олена Тополя після гучного розлучення заговорила про симпатію до відомого чоловіка.

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