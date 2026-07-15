Людмила Барбір замилувала рідкісними фото з мамою-красунею та 13-річним сином у Карпатах

Людмила Барбір / © пресслужба каналу "1+1"

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Українська телеведуча Людмила Барбір поділилася теплими сімейними кадрами з відпочинку в Карпатах.

Зірка вирушила у гори разом із мамою Марією Михайлівною та 13-річним сином Тарасом, щоб відсвяткувати особливу подію. У день народження мами родина влаштувала для неї справжнє свято. Іменинницю привітали букетом улюблених ромашок, повітряними кульками, а в готелі на них чекали шампанське та фрукти. Разом вони також відпочили у СПА, а на згадку зробили атмосферні світлини на тлі карпатських гір.

Мама Людмили Барбір / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір з мамою та сином / © instagram.com/liudmila.barbir

Людмила Барбір з мамою та сином / © instagram.com/liudmila.barbir

З нагоди свята Барбір присвятила мамі зворушливий допис, у якому подякувала за любов, турботу та незмінну підтримку. Ведуча зізналася, що найбільше цінує домашній затишок, який мама створює для всієї родини, її кулінарні шедеври та щиру турботу про дітей і онуків.

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«Мамусю, з днем народження! Дякую тобі за те, що завжди з нетерпінням нас чекаєш і готуєш мої улюблені страви. За те, що ти легка на підйом і „за будь-який кіпіш“ — головне, щоб разом із сім’єю. За твоє фірмове: „А мама казала!?“ — і водночас за те, що поважаєш будь-який мій вибір. За наші нескінченні нічні теревені про „вічне“ біля ватри під старою грушею. За те, що попри відстань ти завжди поруч, коли це так потрібно. За те, як сильно ти любиш і піклуєшся про своїх онуків. І за те, що під час обстрілів посеред ночі щоразу пишеш: „Ви як?“», — звернулася Людмила до найріднішої.

Нагадаємо, нещодавно гумористка Лєра Мандзюк жорстко висловилася про виховання батьків і дала свіжий погляд на «дитячі травми».

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