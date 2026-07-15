Олена Тополя заінтригувала зізнанням про чоловіка, до якого має симпатію: "Він набагато старший"

Олена Тополя

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Після розлучення з солістом українського гурту «Антитіла» Тарасом Тополею співачка Олена Тополя відверто розповіла, чи готова до нових стосунків і яким бачить чоловіка, який може завоювати її серце.

Артистка поділилася, що вже остаточно залишила в минулому історію розриву з батьком своїх трьох дітей, фронтменом гурту «Антитіла» Тарасом Тополею. За її словами, зараз вона відкрита до нового етапу життя. Ба більше, у знаменитості вже є людина, яка викликає в неї щиру симпатію. Щоправда, знайомства між ними поки що не було. Зірка лише час від часу бачить цього чоловіка в соцмережах і захоплюється його думками.

«Скажімо, є один чоловік, який мені дуже подобається, але я вам не скажу, хто це. Ми навіть не знайомі. Він мені періодично попадається десь в інстаграмі. Я його дуже слухаю. Це дуже мудра людина. Він набагато старший. Отам є ця енергія мудрості, вже дорослості такої прямо, ну я не знаю… От за таким, як за стіною дійсно. Коли ти точно знаєш, що мудрість за тобою. От такий чоловік — це велика цінність. Сексуальність — вона в мудрості», — поділилася співачка в «Насправді Show».

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Олена Тополя

Також виконавиця відповіла, чи бачить себе знову у шлюбі. Вона наголосила, що для неї справжня близькість між людьми не залежить від офіційного статусу чи штампа в паспорті. На її переконання, найважливіше — внутрішня згода двох людей і духовний зв’язок.

«Не в паспорті, не в штампі, не в цьому процесі справа. Повірте, душі єднаються точно не в РАГСі. І навіть не в церкві. Душі єднаються по згоді. По згоді одна з іншою. І це взагалі до матеріального світу не має ніякого відношення», — пояснила артистка.

Олена Тополя

Окремо Олена зізналася, що навіть після історії з шантажем її інтимним відео не втратила віри в чоловіків. За словами співачки, вона не закривається від почуттів і готова впустити в життя нове кохання, якщо зустріне гідну людину. Водночас тепер, каже зірка, краще розуміє, кому можна довіряти.

Нагадаємо, нещодавно Олена Тополя заговорила про справжнього винного у «зливі» її інтимного відео.

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