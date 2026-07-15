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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
116
Час на прочитання
1 хв

Принцеса Леонор вийшла у світ в полуничному жакеті та білих штанях

Разом зі своєю сестрою, інфантою Софією, спадкоємиця іспанського престолу – принцеса Леонор – відвідала археологічний комплекс Емпурієс у рамках заходів, присвячених врученню нагород Фонду принцеси Жирони.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принцеса Леонор

Принцеса Леонор / © Getty Images

Для нової появи на публіці принцеса Леонор обрала естетику, в якій комфорт був понад усе, віддавши перевагу прохолодним тканинам і фасонам, що струмують, щоб краще переносити високі температури.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Леонор одягла білий топ та широкі білі штани у поєднанні з полуничним подовженим блейзером та еспадрильями на платформі білого кольору. Також у руках вона несла сумку яскравого відтінку, підібрану до тону її жакету. Волосся принцеса зібрала частково шпилькою ззаду, одягла золоті сережки у вуха великого розміру і зробила легкий денний макіяж.

Принцеса Леонор / © Getty Images

Принцеса Леонор / © Getty Images

Днем раніше принцеса Леонор разом із сім'єю з'явилася на церемонії вручення премії принцеси Жирони, обравши білий костюм у смужку та білі туфлі-човники на підборах.

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Іспанська королівська родина / © Getty Images

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
116
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