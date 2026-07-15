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Принцеса Леонор вийшла у світ в полуничному жакеті та білих штанях
Разом зі своєю сестрою, інфантою Софією, спадкоємиця іспанського престолу – принцеса Леонор – відвідала археологічний комплекс Емпурієс у рамках заходів, присвячених врученню нагород Фонду принцеси Жирони.
Для нової появи на публіці принцеса Леонор обрала естетику, в якій комфорт був понад усе, віддавши перевагу прохолодним тканинам і фасонам, що струмують, щоб краще переносити високі температури.
Леонор одягла білий топ та широкі білі штани у поєднанні з полуничним подовженим блейзером та еспадрильями на платформі білого кольору. Також у руках вона несла сумку яскравого відтінку, підібрану до тону її жакету. Волосся принцеса зібрала частково шпилькою ззаду, одягла золоті сережки у вуха великого розміру і зробила легкий денний макіяж.
Днем раніше принцеса Леонор разом із сім'єю з'явилася на церемонії вручення премії принцеси Жирони, обравши білий костюм у смужку та білі туфлі-човники на підборах.