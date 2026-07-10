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Принцеса Леонор здобула важливу нагороду з рук свого батька короля Філіпа VI у присутності своєї сім’ї
Принцеса Леонор отримала Великий хрест за заслуги в авіаційній сфері з рук свого батька короля Філіпа VI на церемонії в Мурсії, на якій були присутні й інші члени її сім'ї.
Члени королівської родини Іспанії були присутні на церемонії присвоєння офіцерських звань 111 новим офіцерам ВПС та космонавтики. Однак звична святкова атмосфера цієї події була затьмарена трагічними новинами з Андалусії. Руйнівна лісова пожежа в муніципалітеті Лос-Гальярдос забрала життя щонайменше 11 людей, що підтвердив регіональний міністр охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій за президента Антоніо Санс, пише vanitatis.
Тим не менш, церемонія, на якій король Філіп VI вручив своїй дочці принцесі Леонор нову нагороду після її офіційного призначення на посаду лейтенанта-командора, відбулася.
Монарх вручив принцесі Леонор Великий хрест за заслуги в авіації з білою відміткою, нагороду, наповнену історичним та сімейним символізмом, оскільки саме таку нагороду сам монарх отримав 1988 року під час військової підготовки. Після цього зворушливого та значущого початку принцеса Леонор перемістилася до королівської ложі, щоб спостерігати за рештою церемонії разом зі своїми батьками та сестрою інфантою Софією, посівши своє місце на президентській трибуні.
Раніше ми показували який образ для церемонії обрала королева Летиція.