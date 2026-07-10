Принцеса Леонор здобула важливу нагороду з рук свого батька короля Філіпа VI у присутності своєї сім’ї

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Реклама

Члени королівської родини Іспанії були присутні на церемонії присвоєння офіцерських звань 111 новим офіцерам ВПС та космонавтики. Однак звична святкова атмосфера цієї події була затьмарена трагічними новинами з Андалусії. Руйнівна лісова пожежа в муніципалітеті Лос-Гальярдос забрала життя щонайменше 11 людей, що підтвердив регіональний міністр охорони здоров'я та надзвичайних ситуацій за президента Антоніо Санс, пише vanitatis.

Тим не менш, церемонія, на якій король Філіп VI вручив своїй дочці принцесі Леонор нову нагороду після її офіційного призначення на посаду лейтенанта-командора, відбулася.

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Монарх вручив принцесі Леонор Великий хрест за заслуги в авіації з білою відміткою, нагороду, наповнену історичним та сімейним символізмом, оскільки саме таку нагороду сам монарх отримав 1988 року під час військової підготовки. Після цього зворушливого та значущого початку принцеса Леонор перемістилася до королівської ложі, щоб спостерігати за рештою церемонії разом зі своїми батьками та сестрою інфантою Софією, посівши своє місце на президентській трибуні.

Реклама

Принцеса Леонор і король Філіп VI / © Getty Images

Раніше ми показували який образ для церемонії обрала королева Летиція.

Інфанта Софія, король Філіп VI і королева Летиція / © Getty Images

Новини партнерів