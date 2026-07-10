Королева Летиція в ніжно-рожевій мереживній сукні з’явилася на церемонії в Мурсії із сім’єю

Королева Летиція / © Getty Images

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Принцеса Леонор – старша дочка королівської пари – з розмахом прощається з Головною авіаційною академією Сан-Хав'єра, отримуючи Великий хрест за заслуги в авіації. Поруч із нею перебувають її сестра, інфанта Софія, та їхні батьки.

Інфанта Софія і королева Летиція / © Getty Images

Королева Летиція приїхала на захід у новому вбранні — красивій рожевій мереживній сукні, що підкреслює фігуру завдяки ліфу, що обтискає, створеній вертикальними смугами, і спідниці, що струмує. Королева взула туфлі-човники на невисокому підборі з відкритою п'ятою світло-рожевого кольору і в руках тримала маленьку рожеву сумку на короткій ручці.

Королева Летиція / © Getty Images

Інфанта Софія обрала чорно-білу сукню міді в горошок від Mango з тонкими бретелями та драпованим ліфом, яку доповнила чорними туфлями на низьких підборах з відкритою п'ятою.

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Принцеса Леонор, як і її батько, король Філіп VI були у військовій формі на церемонії.

Інфанта Софія, король Філіп VI та королева Летиція / © Getty Images

Принцеса Леонор та король Філіп VI / © Getty Images

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