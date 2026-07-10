ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
215
Время на прочтение
1 мин

Королева Летиция в нежно-розовом кружевном платье появилась на церемонии в Мурсии с семьей

Королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI и младшей дочерью инфантой Софией присутствовали на в Главной академии авиации и космонавтики в Сантьяго-де-ла-Ривера, в Мурсии.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Королева Летиция

Королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор — старшая дочь королевской пары — с размахом прощается с Главной авиационной академией Сан-Хавьера, получая Большой крест за заслуги в авиации. Рядом с ней находятся ее сестра, инфанта София, и их родители.

/ © Getty Images

© Getty Images

Королева Летиция приехала на мероприятие в новом наряде — красивом розовом кружевном платье, подчеркивающим фигуру благодаря облегающему лифу, созданному вертикальными полосами, и струящейся юбке. Королева обула туфли-лодочки на невысоком каблуке с открытой пяткой светло-розового цвета и в руках держала маленькую розовую сумку на короткой ручке.

Королева Летиция / © Getty Images

Королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София выбрала черно-белое платье миди в горошек от Mango с тонкими бретелями и драпированным лифом, которое дополнила черными туфлями на низком каблуке с открытой пяткой.

Принцесса Леонор, как и ее отец король Филипп VI были в военной форме на церемонии.

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
215
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie