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Королева Летиция в нежно-розовом кружевном платье появилась на церемонии в Мурсии с семьей
Королева Летиция вместе с мужем королем Филиппом VI и младшей дочерью инфантой Софией присутствовали на в Главной академии авиации и космонавтики в Сантьяго-де-ла-Ривера, в Мурсии.
Принцесса Леонор — старшая дочь королевской пары — с размахом прощается с Главной авиационной академией Сан-Хавьера, получая Большой крест за заслуги в авиации. Рядом с ней находятся ее сестра, инфанта София, и их родители.
Королева Летиция приехала на мероприятие в новом наряде — красивом розовом кружевном платье, подчеркивающим фигуру благодаря облегающему лифу, созданному вертикальными полосами, и струящейся юбке. Королева обула туфли-лодочки на невысоком каблуке с открытой пяткой светло-розового цвета и в руках держала маленькую розовую сумку на короткой ручке.
Инфанта София выбрала черно-белое платье миди в горошек от Mango с тонкими бретелями и драпированным лифом, которое дополнила черными туфлями на низком каблуке с открытой пяткой.
Принцесса Леонор, как и ее отец король Филипп VI были в военной форме на церемонии.