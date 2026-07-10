Королева Летиция в нежно-розовом кружевном платье появилась на церемонии в Мурсии с семьей

Королева Летиция / © Getty Images

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Принцесса Леонор — старшая дочь королевской пары — с размахом прощается с Главной авиационной академией Сан-Хавьера, получая Большой крест за заслуги в авиации. Рядом с ней находятся ее сестра, инфанта София, и их родители.

© Getty Images

Королева Летиция приехала на мероприятие в новом наряде — красивом розовом кружевном платье, подчеркивающим фигуру благодаря облегающему лифу, созданному вертикальными полосами, и струящейся юбке. Королева обула туфли-лодочки на невысоком каблуке с открытой пяткой светло-розового цвета и в руках держала маленькую розовую сумку на короткой ручке.

Королева Летиция / © Getty Images

Инфанта София выбрала черно-белое платье миди в горошек от Mango с тонкими бретелями и драпированным лифом, которое дополнила черными туфлями на низком каблуке с открытой пяткой.

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Принцесса Леонор, как и ее отец король Филипп VI были в военной форме на церемонии.

Инфанта София, король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Принцесса Леонор и король Филипп VI / © Getty Images

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