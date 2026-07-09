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Королева Летиция и ее стильные дочери в брючных костюмах посетили мероприятие в Сарагосе
Король Фелипе VI и королева Летиция сопровождали инфанту Софию на мероприятии, посвященном ее первой официальной речи в Сарагосе.
Королева Летиция, ее муж король Филипп VI и дочери — принцесса Леонор и инфанта София присутствовали на церемонии вручения первых грантов «Docentes Referentes» фонда Ibercaja в монастыре Нуэстра-Сеньора-де-Когульяда в Сарагосе.
Инфанта София произнесла свою первую официальную речь на первой церемонии вручения грантов «Ведущие учителя», ее сопровождали родители, король Филип VI и королева Летиция, и старшая сестра — принцесса Леонор. Их Величества не хотели пропустить это особое событие своей младшей дочери.
Королева Летиция приехала на мероприятие в изысканном светло-бежевом льняном костюме, белом топе и бежевых эспадрильях. В качестве аксессуаров она выбрала крупное золотое колье, кольцо Coreterno и сдержанные серьги-кольца, которые сделали ансамбль более элегантным, не перегружая его. Завершила образ Летиция белой сумкой Carolina Herrera. Волосы Ее Величество распустила и сделала макияж в розовых оттенках.
Инфанта София надела белый льняной брючный костюм из лимитированной коллекции El Corte Inglés, черный топ и обула черные кожаные балетки-слингбэки от Magritshoes.
А принцесса Леонор выбрала для этого выхода льняной жилет от El Corte Inglés, брюки от этого же бренда и голубые эспадрильи на платформе от Alhamas, а в руках держала клатч от Abbacino.
Днем ранее, напомним, принцесса Леонор оказала Софии огромную поддержку в этот важный для нее день.