Королева Летиція та її стильні доньки у штанних костюмах відвідали захід у Сарагосі

Іспанська королівська родина / © Getty Images

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Королева Летиція, її чоловік король Філіп VI та дочки — принцеса Леонор та інфанта Софія були присутні на церемонії вручення перших грантів «Docentes Referentes» фонду Ibercaja у монастирі Нуестра-Сеньйора-де-Когульяда в Сарагосі.

Інфанта Софія виголосила свою першу офіційну промову на першій церемонії вручення грантів «Ведучі вчителі», її супроводжували батьки, король Філіп VI та королева Летиція, і старша сестра – принцеса Леонор. Їхні Величності не хотіли пропустити цю особливу подію своєї молодшої дочки.

Королева Летиція та її дочка інфанта Софія / © Getty Images

Королева Летиція приїхала на захід у вишуканому світло-бежевому лляному костюмі, білому топі та бежевих еспадрильях. Як аксесуари вона обрала велике золоте кольє, каблучку Coreterno і стримані сережки-кільця, які зробили ансамбль елегантнішим, не перевантажуючи його. Завершила образ Летиція білою сумкою Carolina Herrera. Її Величність розпустила і зробила макіяж у рожевих відтінках.

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Інфанта Софія одягла білий лляний костюм з лімітованої колекції El Corte Inglés, чорний топ і взула чорні шкіряні балетки-слінгбеки від Magritshoes.

Принцеса Леонор, король Філіп VI, королева Летиція та інфанта Софія / © Getty Images

А принцеса Леонор обрала для цього виходу лляний жилет від El Corte Inglés, штани від цього ж бренду та блакитні еспадрильї на платформі від Alhamas, а в руках тримала клатч від Abbacino.

Днем раніше, нагадаємо, принцеса Леонор надала Софії величезну підтримку цього важливого для неї дня.

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