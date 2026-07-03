День ангела 9 июля: кого и как поздравлять с именинами

Какой 9 июля день ангела / © pexels.com

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Кто празднует день ангела 9 июля

9 июля 2026 поздравьте с именинами Андрея, Ивана, Кирилла, Константина, Михаила, Александра, Федора.

Андрей — древнегреческое происхождение, означает «мужественный». В детстве энергичный, подвижный. Во взрослом возрасте становится преданным.

Иоанн — древнеиудейское имя, переводится как «милость Божия». В детстве тихий, воспитанный. Во взрослом возрасте становится неторопливым.

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Кирилл — древнегреческие корни, толкуется как «владыка». В детстве честолюбив, хорошо учится. Во взрослом возрасте становится трудолюбивым.

Константин — латинское происхождение, означает «устойчивый». В детстве нерезкий, тихий. Во взрослом возрасте становится приятным в общении.

Михаил — древнееврейское имя, переводится «кто как Бог». В детстве воспитан, спокоен. Во взрослом возрасте становится справедливым.

Александр — древнегреческие корни, толкуется как «защитник». В детстве энергичный, дружелюбный. Во взрослом возрасте становится смелым.

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Федор — древнегреческое происхождение, означает «подарок Бога». В детстве робкий, тихий. Во взрослом возрасте становится более уверенным в себе.

День ангела 9 июля — душевные поздравления в прозе

День ангела 9 июля — душевные поздравления в прозе / © pexels.com

Поздравляю с Днем ангела! Пусть твой небесный охранник всегда будет рядом, оберегает от всего недоброго и поддерживает в важные моменты жизни. Желаю мира в душе, света в сердце и радости в каждом дне.

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С Днем ангела! Пусть твой небесный покровитель всегда ведет тебя по правильному пути, помогает в сложных ситуациях и дарит уверенность в завтрашнем дне. Пусть жизнь будет наполнена добром, любовью и теплом.

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Поздравляю с Днем ангела! Желаю, чтобы твой ангел-хранитель никогда не оставлял тебя без поддержки, защищал от всех бед и вдохновлял на добрые дела. Пусть в твоей жизни всегда будет гармония и покой.

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С Днем ангела! Пусть небеса всегда посылают тебе силу, веру и вдохновение. Желаю, чтобы твой ангел оберегал тебя от тревог, а каждый новый день приносил счастливые события и искренние улыбки.

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Поздравляю с твоим Днем ангела! Пусть твой телохранитель всегда стоит рядом и помогает преодолевать любые трудности. Желаю тебе крепкого здоровья, душевного спокойствия и счастья, не имеющего предела.

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