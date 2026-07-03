Королева Летиция в коктейльном платье с пышным подолом посетила церемонию в Мадриде

Королева Летиция / © Getty Images

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Мероприятие вновь проходило под председательством короля и королевы Испании. По традиции, все взгляды были прикованы к королеве Летиции, которая произвела фурор в черном платье с пышной юбкой.

Королева выбрала платье от The 2nd Skin, сшитое из черной тафты, с круглым вырезом, без рукавов и пышной юбкой средней длины, украшенной бантами из той же ткани и поясом на талии.

Королева Летиция / © Getty Images

Летиция дополнила наряд безупречными черными туфлями-слингбэками от Massimo Dutti и своим неизменным кольцом Coreterno. Также она взяла с собой сумочку от итальянского бренда Aquazzura – клатч Bow Tie Crystal Clutch, выполненный из черного атласа, с четко очерченным силуэтом и мягкими складками, придающими ему роскошный и изысканный вид.

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Она дополнила вечерний образ бриллиантовыми серьгами, состоящие из крупного центрального камня, окруженного более мелкими бриллиантами, образующими изящный цветок и широким браслетом. Прическа и макияж Ее Величества также соответствовали вечернему мероприятию.

Король Филипп VI надел по этому поводу классический темный костюм, белую рубашку и черный галстук-бабочку, и обул лаковые туфли.

Король Филипп VI и королева Летиция / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали вам любимую обувь королевы Летиции для летнего сезона.

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