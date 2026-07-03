Топ-12 неожиданных вещей, которые можно отмыть водкой

Водка / © Associated Press

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Благодаря высокому содержанию спирта водка является мощным дезинфицирующим средством, об этом сообщило издание Martha Stewart. А если смешать её с несколькими каплями эфирного масла чайного дерева, обладающего природными антибактериальными и противогрибковыми свойствами, вы получите настоящий экохит с сверхмощными антимикробными свойствами.

Чтобы приготовить свой идеальный дезинфицирующий спрей, нужно смешать во флаконе с распылителем:

1 стакан водки

10–15 капель масла чайного дерева

Хорошо встряхните и ваше волшебное средство готово. Эта простая смесь отлично дезинфицирует, нейтрализует неприятные запахи и даже помогает бороться с появлением плесени. Главное преимущество такого хитрого средства в том, что спрей практически мгновенно высыхает, оставляет приятный запах чистоты и абсолютно не оставляет липких следов или пленки на поверхностях.

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Душевая кабина и ванна. Несколько брызг после горячего душа предотвратят появление плесени. Вам не придется ничего тереть или смывать — просто распылите средство и идите заниматься своими делами. Водка не удалит старые слои мыльного налета, но поможет повседневным поверхностям оставаться чистыми и свежими. Раковины и смесители. Легкий пшик спиртового спрея и быстрое протирание салфеткой уничтожат микробы и налет, которые вызывают неприятный запах на кухне или в ванной. Однако имейте в виду, что алкоголь опасен для негерметичного камня, поэтому если ваша раковина из мрамора, лучше его не использовать. Поверхности унитаза. Это идеальное дезинфицирующее средство для сидений, чаш и ручек унитаза, которое очень выручает непосредственно перед приходом гостей или сразу после их визита. Рабочие доски и столешницы. Если у вас пластиковые доски, водка идеально их продезинфицирует, но избегайте деревянных, так как спирт их пересушит. Просто нанесите спрей, оставьте на одну минуту, а затем протрите. Так же легко можно очистить и герметичные рабочие столешницы. Мусорные ведра. Избавиться от стойкого специфического запаха в мусорных ведрах или контейнерах для компоста очень легко, просто периодически обрабатывайте их внутренние стенки и крышки спиртовым средством. Обивка мебели и текстиль. Водка прекрасно подходит для очистки диванов и кресел, ведь она освежает ткань, но не переувлажняет её. Слегка распылите средство и дайте высохнуть, перед этим обязательно протестируйте на незаметном участке. Этот метод не подходит для кожи, замши и шелка, однако станет спасением для штор, декоративных пледов и подушек. Такой спрей также мгновенно освежит салон вашего автомобиля. Дверные ручки и выключатели. Эти зоны — настоящие магниты для бактерий. Нанесите немного водки на салфетку из микрофибры и регулярно протирайте выключатели света и ручки, к которым вы прикасаетесь чаще всего. Матрасы и лежанки для животных. Матрасы редко получают тот уход, которого заслуживают. Чтобы устроить им легкий спа-день, снимите постельное белье, обработайте поверхность водкой из распылителя и дайте высохнуть. Этот трютик безупречно работает и с мягкими лежанками домашних питомцев. Любимая обувь. Освежите кроссовки или туфли после тяжелой тренировки или долгой пешей прогулки, просто слегка распылите спрей внутрь и оставьте на ночь до полного высыхания. Полки в шкафу. Когда вы меняете сезонный гардероб, убираете лёгкие платья и освобождаете место для уютных свитеров, пара пшиков на полке шкафа подарит вашей одежде приятное ощущение свежести. Фитнес-инвентарь. Коврики для йоги, гантели, ручки беговых дорожек — всё это требует тщательной очистки после каждой домашней тренировки. Протрите их водкой, чтобы нейтрализовать бактерии и убрать запах пота. Вентиляционные решетки. Если вы чувствуете затхлый воздух от кондиционера или системы отопления, распыление средства на крышки вентиляционных отверстий мгновенно освежит комнату и не заблокирует саму систему.

Чистый и уютный дом не всегда требует десятков пластиковых баночек с агрессивной бытовой химией. Иногда достаточно заглянуть в бар и приготовить свой собственный, абсолютно экологичный и ароматный дезинфицирующий средство.

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