28 пальцев на лапах: необычный кот попал в Книгу рекордов Гиннеса

Несмотря на свою особенность, кот абсолютно здоров и не имеет проблем с поведением / © Книга рекордов Гиннесса | YouTube

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Кот по имени Тоби Хендерсон из города Сансинг в штате Мичиган (США) попал в Книгу рекордов Гиннеса как животное с наибольшим количеством пальцев на лапах.

Об этом сообщает guinnessworldrecords.com.

«Когда я впервые увидела его пальцы, я просто не могла поверить своим глазам! У меня уже есть другой кот-полидактиль, и я ожидала дополнительных „больших пальцев“, но ничто не могло подготовить меня к тому, что я увижу на лапах Тоби. Он прекрасно чувствует себя, и, кроме тщательного подстригания когтей, — у него их 30 — он обычный кот, без дополнительных проблем», — говорит хозяйка кота.

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Девушка признается, что ее сердце покорили не только лапки Тоби, но и его доброжелательность.

Напомним, трое сестер из Бразилии, которые на протяжении всей жизни оставались очень близкими, установили рекорд благодаря своему долголетию. Их общий возраст превышает 316 лет.

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