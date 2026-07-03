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28 пальцев на лапах: необычный кот попал в Книгу рекордов Гиннеса
В США 10-месячный котенок Тоби стал мировым рекордсменом по количеству пальцев — их у него 28.
Кот по имени Тоби Хендерсон из города Сансинг в штате Мичиган (США) попал в Книгу рекордов Гиннеса как животное с наибольшим количеством пальцев на лапах.
Об этом сообщает guinnessworldrecords.com.
«Когда я впервые увидела его пальцы, я просто не могла поверить своим глазам! У меня уже есть другой кот-полидактиль, и я ожидала дополнительных „больших пальцев“, но ничто не могло подготовить меня к тому, что я увижу на лапах Тоби. Он прекрасно чувствует себя, и, кроме тщательного подстригания когтей, — у него их 30 — он обычный кот, без дополнительных проблем», — говорит хозяйка кота.
Девушка признается, что ее сердце покорили не только лапки Тоби, но и его доброжелательность.
Напомним, трое сестер из Бразилии, которые на протяжении всей жизни оставались очень близкими, установили рекорд благодаря своему долголетию. Их общий возраст превышает 316 лет.