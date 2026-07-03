Дочь Павла Зиброва похудела на 23 кило и на фото до и после сравнила, как изменилась

Павел Зибров с дочерью Дианой / © instagram.com/pavlo_zibrov

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Дочь украинского певца Павла Зиброва — Диана — эффектно похудела на 23 килограмма.

Об этом артист рассказал на проекте «Наодинці з Гламуром». В частности, Диана серьезно взялась за свой внешний вид. Девушка начала худеть и, как рассказал Павел Зибров, избавилась от 23 килограммов.

Певец уже и раскрыл, как его дочери удалось добиться таких кардинальных перемен. Артист говорит, что Диана просто стала гораздо меньше есть. Кроме того, у нее режимное питание. В частности, у Дианы всего два приема пищи в день — в обед и в 19:00.

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«На 23 кг похудела. Мы их отдали! Они были лишними у нас, мы просто их подарили! Она взялась за себя, она закрыла рот и сказала "все"! У нее нет завтрака в восемь часов. У нее первый завтрак — это в 12:00-13:00, второй — в 19:00. Она перешла на двухразовое питание», — поделился певец с Анной Севастьяновой.

Диана Зиброва до и после похудения

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: ВОЛКАНОВ закохався у дівчину з ТІКТОКУ | Як виглядає дорослий син ІВО БОБУЛА

Напомним, недавно 64-летняя актриса Лариса Руснак раскрыла, как похудела на семь кило. На такие изменения артистка решилась ради спектакля, во время которого она появляется на сцене почти обнаженной. Кстати, знаменитость также удивила, как согласилась на такой пикантный эксперимент.

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