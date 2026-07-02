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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
492
Время на прочтение
2 мин

64-летняя Руснак удивила, как согласилась играть в спектакле почти обнаженной и как похудела на 7 кг для роли

Артистка играет в спектакле «Мария Стюарт». Знаменитость выходит на сцену в довольно пикантном образе.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Лариса Руснак

Лариса Руснак

Звезда сериала «Тихая Нава», актриса Лариса Руснак, коорая ранее раскрыла причину распада ее брака, рассказала о своей довольно пикантной роли.

Знаменитость играет в спектакле «Мария Стюарт» от режиссера Ивана Уривского. На сцену 64-летней артистке приходится выходить почти обнаженной. Актриса в интервью Oboz.ua признается, что не сразу согласилась. Более того, Лариса Руснак даже пыталась уговорить режиссера рассмотреть другие образы. Актриса признается, что у нее вызывал сомнения ее возраст.

«Нет, приняла не сразу. Я даже подходила к режиссеру Ивану Уривскому и предлагала варианты, как можно обойтись без этого. А он смеялся: „Что такое? У вас с этим какие-то проблемы?“. Когда я была молода, это не вызывало никаких переживаний. А с возрастом начинаешь смотреть на себя по-другому. Не потому, что стыдишься тела. Просто хочется выглядеть достойно», — призналась артистка.

Лариса Руснак

Лариса Руснак

Наконец, Лариса Руснак все же согласилась на эту авантюру. Знаменитость даже похудела на семь килограмм, чтобы выглядеть красиво на сцене. Актриса говорит, что просто стала меньше есть и больше двигаться.

«Я точно не хотела бы быть той взрослой актрисой, на которую смотрят с сочувствием: мол, зачем это делает. Если выходить на сцену в таком образе, то это должно быть красиво, поэтому дополнительно еще и похудела на семь килограммов», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская призналась, что похудела на 12 кг. Исполнительница уже назвала свой нынешний вес и раскрыла секрет стройности.

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Дата публикации
Количество просмотров
492
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