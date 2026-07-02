64-летняя Руснак удивила, как согласилась играть в спектакле почти обнаженной и как похудела на 7 кг для роли

Лариса Руснак

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Звезда сериала «Тихая Нава», актриса Лариса Руснак, коорая ранее раскрыла причину распада ее брака, рассказала о своей довольно пикантной роли.

Знаменитость играет в спектакле «Мария Стюарт» от режиссера Ивана Уривского. На сцену 64-летней артистке приходится выходить почти обнаженной. Актриса в интервью Oboz.ua признается, что не сразу согласилась. Более того, Лариса Руснак даже пыталась уговорить режиссера рассмотреть другие образы. Актриса признается, что у нее вызывал сомнения ее возраст.

«Нет, приняла не сразу. Я даже подходила к режиссеру Ивану Уривскому и предлагала варианты, как можно обойтись без этого. А он смеялся: „Что такое? У вас с этим какие-то проблемы?“. Когда я была молода, это не вызывало никаких переживаний. А с возрастом начинаешь смотреть на себя по-другому. Не потому, что стыдишься тела. Просто хочется выглядеть достойно», — призналась артистка.

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Лариса Руснак

Наконец, Лариса Руснак все же согласилась на эту авантюру. Знаменитость даже похудела на семь килограмм, чтобы выглядеть красиво на сцене. Актриса говорит, что просто стала меньше есть и больше двигаться.

«Я точно не хотела бы быть той взрослой актрисой, на которую смотрят с сочувствием: мол, зачем это делает. Если выходить на сцену в таком образе, то это должно быть красиво, поэтому дополнительно еще и похудела на семь килограммов», — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно певица Оля Цибульская призналась, что похудела на 12 кг. Исполнительница уже назвала свой нынешний вес и раскрыла секрет стройности.

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