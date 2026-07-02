- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 492
- Время на прочтение
- 2 мин
64-летняя Руснак удивила, как согласилась играть в спектакле почти обнаженной и как похудела на 7 кг для роли
Артистка играет в спектакле «Мария Стюарт». Знаменитость выходит на сцену в довольно пикантном образе.
Звезда сериала «Тихая Нава», актриса Лариса Руснак, коорая ранее раскрыла причину распада ее брака, рассказала о своей довольно пикантной роли.
Знаменитость играет в спектакле «Мария Стюарт» от режиссера Ивана Уривского. На сцену 64-летней артистке приходится выходить почти обнаженной. Актриса в интервью Oboz.ua признается, что не сразу согласилась. Более того, Лариса Руснак даже пыталась уговорить режиссера рассмотреть другие образы. Актриса признается, что у нее вызывал сомнения ее возраст.
«Нет, приняла не сразу. Я даже подходила к режиссеру Ивану Уривскому и предлагала варианты, как можно обойтись без этого. А он смеялся: „Что такое? У вас с этим какие-то проблемы?“. Когда я была молода, это не вызывало никаких переживаний. А с возрастом начинаешь смотреть на себя по-другому. Не потому, что стыдишься тела. Просто хочется выглядеть достойно», — призналась артистка.
Наконец, Лариса Руснак все же согласилась на эту авантюру. Знаменитость даже похудела на семь килограмм, чтобы выглядеть красиво на сцене. Актриса говорит, что просто стала меньше есть и больше двигаться.
«Я точно не хотела бы быть той взрослой актрисой, на которую смотрят с сочувствием: мол, зачем это делает. Если выходить на сцену в таком образе, то это должно быть красиво, поэтому дополнительно еще и похудела на семь килограммов», — поделилась знаменитость.
Напомним, недавно певица Оля Цибульская призналась, что похудела на 12 кг. Исполнительница уже назвала свой нынешний вес и раскрыла секрет стройности.