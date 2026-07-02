Она просто потрясающая: Виктория Бекхэм появилась в изысканном наряде с кружевом на подоле

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Реклама

Модельерша надела ансамбль, в котором её уже видели ранее; в частности, она сочетала классический чёрный топ без рукавов с оригинальной однотонной юбкой Balenciaga с асимметричным подолом, верхняя часть которой была чёрной, а подкладка — кремового оттенка, с кружевом по подолу.

Этот образ британская знаменитость дополнила прической с распущенными волосами, черными мюлями с открытым носком и драгоценностями, в частности бриллиантами, часами и очками. Конечно же, в руке она несла сумку любимого бренда — белую Hermes Birkin довольно большого размера.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Но неудивительно, что Виктория снова выбрала эту сумку — это её любимая модель, и у неё огромная коллекция таких аксессуаров.

Реклама

Ранее в Париже её сфотографировали с еще одной сумкой Hermes, но другой модели, которая называется Kelly, а её стоимость достигает 50 тысяч долларов.

Новости партнеров