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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
278
Время на прочтение
1 мин

Она просто потрясающая: Виктория Бекхэм появилась в изысканном наряде с кружевом на подоле

Виктория Бекхэм прилетела в Париж, чтобы принять участие в Неделе моды, которая пройдет во французской столице с 6 по 9 июля 2026 года.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Модельерша надела ансамбль, в котором её уже видели ранее; в частности, она сочетала классический чёрный топ без рукавов с оригинальной однотонной юбкой Balenciaga с асимметричным подолом, верхняя часть которой была чёрной, а подкладка — кремового оттенка, с кружевом по подолу.

Этот образ британская знаменитость дополнила прической с распущенными волосами, черными мюлями с открытым носком и драгоценностями, в частности бриллиантами, часами и очками. Конечно же, в руке она несла сумку любимого бренда — белую Hermes Birkin довольно большого размера.

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Виктория Бекхэм / © Getty Images

Но неудивительно, что Виктория снова выбрала эту сумку — это её любимая модель, и у неё огромная коллекция таких аксессуаров.

Ранее в Париже её сфотографировали с еще одной сумкой Hermes, но другой модели, которая называется Kelly, а её стоимость достигает 50 тысяч долларов.

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Дата публикации
Количество просмотров
278
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