Ученые назвали точную дату конца жизни на Земле: задолго до гибели Солнца

Планета Земля / © pixabay.com

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У нашей планеты есть шанс уцелеть во время последней агонии Солнца, однако всё живое на ней исчезнет гораздо раньше. Ученые определили реальные сроки существования земной биосферы, и этот финал связан вовсе не с поглощением Земли нашей звездой.

Об этом сообщает популярное научное издание IFL Science со ссылкой на два новых масштабных исследования.

Согласно новым расчетам климатологов и астрофизиков, максимальный срок, оставшийся у растительного и животного мира на Земле, составляет около 1,86 миллиарда лет. Это значительно меньше, чем время, отведённое самому Солнцу.

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Хорошая новость: Земля переживет гибель Солнца

Как известно, Солнце не вечно и на данный момент прошло чуть меньше половины своего жизненного пути. Примерно через 5 миллиардов лет в его ядре иссякнет запас водорода, термоядерный синтез прекратится, и наш желтый карлик начнет расширяться, превращаясь в красного гиганта. По данным NASA, звезда увеличится настолько, что точно поглотит Меркурий и Венеру.

До недавнего времени считалось, что такая же судьба ждет и Землю — приливные силы должны были бы втянуть ее внутрь раскаленного светила. Однако новое исследование, опубликованное в журнале Astronomy & Astrophysics, дает человечеству повод для оптимизма (по крайней мере, для планеты как космического тела).

Изучив звезду-аналог L2 Puppis, которая уже находится на стадии угасания, астрономы пришли к выводу: Земля, скорее всего, сможет избежать поглощения и переживет все опасные фазы расширения Солнца за счет ослабления его гравитации.

Плохая новость: жизнь исчезнет задолго до взрыва звезды

Несмотря на то, что сама планета сохранится, биосфера Земли обречена на вымирание гораздо раньше — через 1,68–1,86 миллиарда лет. Причиной станет естественное эволюционное увеличение яркости Солнца по мере его старения.

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Исследовательская группа объединила трехмерные климатические модели, циклы CO₂ и процессы потери массы Солнцем, чтобы смоделировать будущее нашей экосистемы. Цепная реакция катастрофы будет выглядеть следующим образом:

Снижение уровня CO₂: чтобы компенсировать избыточное солнечное излучение, планета начнёт выводить углекислый газ из атмосферы и связывать его в карбонатных породах.

Остановка фотосинтеза: уровень углекислого газа упадет до критического минимума, при котором большинство растений просто не смогут дышать и выделять кислород.

Тепловой коллапс: если растительность попытается приспособиться к низкому уровню CO₂, критическим фактором станет температура. Максимальный тепловой порог для существования сложных форм жизни составляет 64,8 °C (338 К). По худшему сценарию, если этот порог окажется ниже (49,8 °C), коллапс наступит ещё раньше — через 1,68 миллиарда лет.

Есть ли шанс на спасение благодаря эволюции?

Несмотря на суровые цифры, авторы исследования оставляют небольшое пространство для научного оптимизма. Они предполагают, что за столь колоссальный промежуток времени природа может найти радикальные эволюционные решения.

«В качестве примера можно представить сценарий, при котором растения эволюционируют и приобретают способность регулировать собственную температуру и давление. По мере того как Солнце будет становиться ярче, растения могут осваивать воздушную среду и приспосабливаться к ней, распространяясь на высокогорные ландшафты, а затем в стратосферу и ещё дальше», — отмечают ученые.

В любом случае, будущее Земли может оставаться зеленым и населенным живыми организмами еще очень долго, хотя человечества в его нынешнем виде на планете к тому времени уже точно не будет.

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Напомним, ранее NASA обнародовало подробный прогноз эволюции Солнечной системы, который заканчивается её полным разрушением. Учёные утверждают, что Солнце, которое сейчас дарит жизнь, в будущем станет причиной гибели Земли.

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