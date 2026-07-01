Оля Цыбульская после похудения на 12 кг раскрыла секрет стройности и назвала свой нынешний вес

Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цыбульская, которая недавно ошеломила поклонников фигурой в полупрозрачном платье, откровенно рассказала, как ей удалось существенно похудеть.

В проекте «Наодинці з Гламуром» артистка призналась, что за последнее время потеряла 12 килограммов. Если раньше ее вес достигал 71 кг, то сейчас певица весит уже 59 кг. Впрочем, на достигнутом она не планирует останавливаться и хочет сбросить еще несколько килограммов.

По словам Цыбульской, перемены начались во время гастролей в США. Из-за сложного джетлага она сменила режим питания и заменила ужины протеиновыми коктейлями. Впоследствии такая привычка закрепилась и по возвращении в Украину. Не менее важную роль в трансформации сыграли и регулярные тренировки.

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Оля Цыбульская / © instagram.com/cybulskaya

«Было 71 кг, сейчас 59. Хотелось бы еще по крайней мере четыре, потому что на сцене тяжеловато. Я была на гастролях в США и случился сложный джетлаг. Я хотела спать днем и не могла есть, а ночью было неудобно есть, потому что все спали. Потому ужина поменяла на протеин. Я так втянулась, что по возвращению продолжила так питаться. Плюс к тому уже три месяца дважды в неделю был пилатес и добавились силовые тренировки», — рассказала Цыбульская в беседе с Анной Севастьяновой.

Певица говорит, что результат полностью удовлетворен. Цыбульская не скрывает, что сейчас чувствует себя гораздо комфортнее, особенно во время концертов, которые продолжаются несколько часов.

«Я чувствую себя классно. Потому что сейчас на концертах в залах очень жарко. У меня в туре выступления по два часа. Это нагрузка ощутима. Мне нужно быть в форме, чтобы работать, и нравиться себе, если честно, потому что я заплыла», — объяснила Оля.

▶️ Полный выпуск «Наодинці з Гламуром» можно посмотреть по этой ссылке: Син Цибульської ВПЕРШЕ коментує схожість з ДЗІДЗЬО, а Wellboy БОЇТЬСЯ заводити стосунки

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