Оля Цибульская ошеломила похудение на 15 кг и в полностью прозрачном платье похвасталась фигурой

Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

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Украинская певица Оля Цибульская ошеломила кардинальным похудением.

В пятницу, 26 июня, прошла ежегодная музыкальная премия «Музыкальная платформа». В мероприятии принимала участие и певица Оля Цибульская. Однако артиста не только радовала своими песнями, но и смогла удивить поклонников переменами, которые касались ее внешнего вида.

Оля Цибульская вышла на сцену в довольно смелом наряде. Певица надела черное платье-сеточку, которое было полностью прозрачным. В таком наряде исполнительница продемонстрировала свою очень похудевшую фигуру. Как оказалось, Оле Цибульской удалось избавиться от 15 килограмм.

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Оля Цибульская / © instagram.com/cybulskaya

«Аштанга йога. Горькие травы. Бег. Молодой любовник», — пошутила артистка на тему того, что помогло ей так похудеть.

Подписчики Оли Цибульской, среди которых немало звезд, просто взорвались комплиментами в комментариях. Приятные слова артистке написали ведущая Надежда Матвеева, актриса Ольга Сумская, шоумен Анатолий Анатолич и многие другие.

Напомним, недавно Оля Цибульская показывала архивное фото из выпускного. Исполнительница продемонстрировала, как выглядела более 20 лет назад.

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