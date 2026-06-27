Оля Цибульська приголомшила схуднення на 15 кг і в повністю прозорій сукні похизувалась фігурою

Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

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Українська співачка Оля Цибульська приголомшила кардинальним схудненням.

Так, у п’ятницю, 26 червня, відбулась щорічна музична премія «Музична платформа». У заході брала участь у співачка Оля Цибульська. Проте артиста не лише тішила своїми піснями, а й змогла неабияк здивувати прихильників змінами, що стосувались її зовнішнього вигляду.

Оля Цибульська вийшла на сцену у доволі сміливому вбранні. Співачка одягнула чорну сукню-сіточку, яка була повністю прозорою. У такому вбранні виконавиця продемонструвала свою неабияк схудлу фігуру. Як виявилося, Олі Цибульській вдалося позбутися 15 кілограм.

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Оля Цибульська / © instagram.com/cybulskaya

«Аштанга йога. Гіркі трави. Біг. Молодий коханець», — пожартувала артистка на тему того, що ж допомогло їй так схуднути.

Підписники Олі Цибульської, серед яких чимало зірок, просто вибухнули компліментами у коментарях. Приємні слова артистці написали ведуча Надія Матвєєва, акторка Ольга Сумська, шоумен Анатолій Анатоліч та багато інших.

Нагадаємо, нещодавно Оля Цибульська показувала архівне фото з випускного. Виконавиця продемонструвала, який вигляд мала понад 20 років тому.

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