Сини Брітні Спірс стали манекенниками і приголомшили ефектним виглядом на подіумі

Брітні Спірс / © Associated Press

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Сини американської співачки Брітні Спірс від колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна неочікувано стали манекенниками.

У Парижі наразі відбувається Тиждень чоловічої моди, який приємно потішив не лише модними новинами. Так, сини Брітні Спірс здійснили рідкісний вихід у світ. І неабиякий — вони стали зірками одного з показів.

Так, 20-річний Шон Престон та 19-річний Джейден Джеймс спробували себе в ролі манекенників. Вони взяли участь у показі чоловічої колекції Vetements весна/літо 2027, пише видання People.

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Син Брітні Спірс Шон / © Getty Images

Шон дефілював на подіумі в атласному піджаку, джинсах, сорочці на ґудзиках та краватці, а от Джейден демонстрував образ, що складався з джинсів зі шкіряним паском та білої майки.

Син Брітні Спірс Джейден / © Getty Images

Зазначимо, Брітні Спірс народила синів, коли перебувала в шлюбі з Кевіном Федерлайном. 2008 року артистку позбавили опікунства над ними, відтоді дітей виховував батько. Тривалий час виконавиця не спілкувалась із синами. Шон та Джейден самі уникали цього, оскільки їм було некомфортно через поведінку зіркової мами. Проте наприкінці 2024 року вони зробили одне одному крок на зустріч заради примирення.

Нагадаємо, нещодавно Брітні Спірс зробила неочікуване зізнання. Артистка видала, що готується знову стати мамою.

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