У Нідерландах уперше провели евтаназію дитині до 12 років після зміни закону

Лікар із дитячою іграшкою / © pexels.com

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У Нідерландах вперше після оновлення законодавства щодо евтаназії провели процедуру для дитини віком до 12 років. Дитина, яка мала невиліковне захворювання, померла наприкінці минулого року.

Про це повідомила міністерка охорони здоров’я Нідерландів Софі Германс у листі до парламенту, передає NOS.

За інформацією телерадіокомпанії, чиновниця зазначила, що йдеться про «невиліковно хвору» дитину, однак не розкрила жодних подробиць — ані імені, ані статі, ані місця проживання, ані діагнозу.

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Тепер законодавці мають визначити, чи діяли лікарі, які проводили процедуру, відповідно до чинного законодавства.

«Зараз необхідно встановити, чи відповідали лікарі всім вимогам, передбаченим законом», — зазначила Германс у зверненні до Палати представників.

2024 року в Нідерландах набули чинності зміни, які дозволили проведення евтаназії для дітей віком від 1 до 12 років, якщо вони страждають на невиліковне захворювання та мають згоду батьків або законних опікунів.

В уряді країни пояснюють, що така процедура можлива лише за дуже суворих умов.

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«Припинення життя дозволяється лише в тому випадку, якщо дитина страждає на невиліковну хворобу в термінальній стадії та відчуває нестерпні страждання без будь-яких перспектив на одужання. Це означає, що дитина перебуває у стані постійного сильного болю. А також те, що лікування не існує, і немає жодної розумної альтернативи для полегшення страждань дитини, навіть за допомогою паліативної допомоги», — йдеться у поясненні уряду.

Там також зазначають, що в такій ситуації лікар може спільно з батьками ухвалити рішення про припинення життя дитини.

«Це рішення завжди ухвалюється за погодженням з батьками та, якщо це можливо, також із самою дитиною», — повідомляє уряд.

На офіційному сайті країни зазначено, що рішення лікаря має базуватися на загальноприйнятих медичних стандартах та актуальних медичних знаннях.

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Коли нові правила були затверджені два роки тому, представники уряду заявляли, що вони можуть стосуватися приблизно п’яти-десяти дітей на рік.

«Завершення життя для цієї групи є єдиною розумною альтернативою нестерпним і безнадійним стражданням дитини», — пояснювали в уряді.

Нідерланди стали першою країною у світі, яка 2002 року легалізувала евтаназію. Водночас процедура залишається суворо регламентованою та супроводжується низкою юридичних і медичних вимог.

Кожен випадок має бути повідомлений спеціальним медичним комісіям з етичної оцінки. Влада наголошує, що прохання про евтаназію має надходити від самого пацієнта та не може бути результатом тиску чи впливу інших людей.

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Також лікар зобов’язаний переконатися, що рішення пацієнта є «добровільним та обдуманим».

Для проведення евтаназії дітям до 16 років необхідна згода батьків або опікунів. Водночас підлітки віком 16–17 років можуть ухвалювати таке рішення самостійно, хоча їхні батьки чи опікуни мають бути поінформовані про намір.

Нагадаємо, раніше мама наважилася на евтаназію після смерті єдиного сина.

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