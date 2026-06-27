Тренер збірної Уругваю накричав на журналістів після матчу з Іспанією та вильоту з ЧС-2026

Марсело Б'єлса / © Associated Press

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Головний тренер збірної Уругваю Марсело Б'єлса накричав на журналістів після матчу заключного третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Іспанії.

Поєдинок завершився перемогою іспанців з рахунком 1:0. Єдиний гол на 42-й хвилині забив Алекс Баена.

Для уругвайців, які змогли набрати на турнірі лише 2 очки, такий результат означав підсумкове третє місце у групі H та виліт з Мундіалю.

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Після завершення гри з іспанцями Б'єлса не стримав емоцій та почав кричати на журналістів через затримку флешінтерв'ю.

"Просто зробіть вже це!" — роздратовано вигукнув 70-річний аргентинський фахівець.

Під час самого інтерв'ю Марсело також був різким і нервово реагував на запитання. Завершив розмову він роздратованим "будь ласка".

Іспанія (7 очок) виграла групу H та вийшла до плейоф. Збірна Кабо-Верде (3 бали) пробилася до 1/16 фіналу з другої сходинки.

Уругвай та Саудівська Аравія (по 2 залікові пункти) фінішували на третій і четвертій позиціях відповідно, не потрапивши до плейоф.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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