На ЧС-2026 встановили історичний рекорд результативності

Ліонель Мессі / © Associated Press

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На чемпіонаті світу-2026 з футболу встановили історичний рекорд результативності.

Після матчу заключного третього туру групового етапу між Туреччиною та США загальна кількість голів на турнірі вже сягнула позначки 177, що стало найбільшим показником за всю історію проведення Мундіалів.

Попередній рекорд за кількістю голів на світовій першості встановили на ЧС-2022, де за 64 поєдинки було забито 172 м'ячі.

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На ЧС-2026 цей показник перевершили вже після 59-го поєдинку, яким став матч Туреччина — США.

Таким чином, ще до завершення групового етапу загальна кількість голів на ЧС-2026 сягнула 177.

Наразі найкращим бомбардиром ЧС-2026 є аргентинець Ліонель Мессі, який за два матчі цього турніру забив 5 голів і вже став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу. По 4 м'ячі мають у своєму активі Вінісіус Жуніор (Бразилія), Ерлінг Голанд (Норвегія) та Кіліан Мбаппе (Франція).

Зазначимо, що головною причиною рекордної результативності стало збільшення кількості учасників ЧС. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Загалом ЧС-2026 складатиметься з 104 матчів, а сам турнір триватиме 39 днів. Це буде найтриваліший чемпіонат світу з футболу в історії. Для порівняння: на ЧС-2022 було зіграно 64 поєдинки за 28 днів.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Усі учасники Мундіалю поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні.

По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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