Чи допомагає колаген насправді: найбільше дослідження дало чітку відповідь

Колаген / © Credits

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Колагенові добавки можуть позитивно впливати на стан шкіри та допомагати людям з остеоартритом, однак не варто очікувати від них покращення спортивних результатів. Такого висновку дійшли науковці після найбільшого на сьогодні аналізу досліджень, присвячених ефективності колагену.

Про це повідомило видання Science Daily.

Дослідження провели науковці з Університету Англії Раскін (ARU), які проаналізували найбільший на сьогодні масив наукових даних про вплив колагенових добавок на здоров’я людини.

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До огляду включили 16 систематичних аналізів, 113 рандомізованих контрольованих досліджень та інформацію майже про 8 тисяч учасників із різних країн світу. Такий масштаб дозволив авторам оцінити, які ефекти від вживання колагену справді підтверджуються доказами, а які популярні твердження поки що не мають достатнього наукового обґрунтування.

Найпереконливіші результати стосувалися стану шкіри. Дослідники встановили, що регулярне вживання колагенових добавок пов’язане з кращою зволоженістю та еластичністю шкіри. Крім того, вони виявили закономірність: що довше люди приймали колаген, то помітнішим був позитивний ефект.

Окрему увагу вчені приділили людям з остеоартритом. Аналіз показав, що тривале вживання колагену асоціюється зі зменшенням болю та скутості суглобів. На думку авторів роботи, це свідчить про потенційну користь добавок для підтримання здоров’я опорно-рухової системи, хоча їхній вплив не можна назвати кардинальним.

Певні позитивні зміни також зафіксували щодо стану м’язів і сухожиль. Зокрема, дослідники відзначили невелике збільшення м’язової маси, а також покращення структури м’язової тканини й сухожиль. Вони припускають, що це може відігравати роль у підтриманні здорового старіння організму.

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Водночас аналіз не підтвердив одну з найпоширеніших рекламних обіцянок про колаген. Достатніх доказів того, що ці добавки покращують спортивні результати, прискорюють відновлення після тренувань, зменшують біль у м’язах або зміцнюють сухожилля, дослідники не виявили. Через це вони не радять розглядати колаген як засіб для підвищення фізичної продуктивності.

Науковці також оцінили дослідження, присвячені впливу колагену на кардіометаболічне здоров’я та стан ротової порожнини. Вони аналізували можливий зв’язок із показниками холестерину, артеріального тиску, рівня глюкози в крові, захворюваннями ясен і результатами косметичних стоматологічних процедур. У цих напрямах отримані результати виявилися неоднозначними, а переконливих доказів значної користі наразі недостатньо.

Професор громадського здоров’я Університету Англії Раскін Лі Сміт зазначив, що ця робота узагальнила найповнішу доказову базу щодо колагенових добавок. За його словами, колаген не варто сприймати як універсальний засіб, однак регулярне і тривале його вживання може бути корисним насамперед для здоров’я шкіри та людей з остеоартритом. Водночас результати дослідження допомагають спростувати низку поширених уявлень про можливості таких добавок.

Автори наголошують, що для остаточних висновків необхідні додаткові високоякісні клінічні випробування. Зокрема, вони пропонують детальніше дослідити довгостроковий вплив колагену на здоров’я, визначити оптимальні дози та з’ясувати, чи відрізняється ефективність залежно від джерела отримання колагену.

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