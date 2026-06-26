Може роками залишатися непоміченою і «вбивати» ваші кістки: як вчасно виявити небезпечну хворобу

Кістки / © Getty Images

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Остеопенія — це стан, за якого кістки поступово втрачають мінеральну щільність, через що стають менш міцними та більш уразливими до переломів. Експерти зазначають, що розвиток цього порушення часто проходить непомітно, однак своєчасне виявлення та корекція способу життя можуть допомогти уповільнити втрату кісткової маси, а іноді навіть частково її відновити.

Про це повідомило видання Science Daily.

За даними фахівців, із остеопенією стикається близько 40% дорослих у світі. Найчастіше її виявляють у людей старшого віку та жінок після менопаузи. Лише у Великій Британії щороку реєструють понад пів мільйона переломів, пов’язаних зі зниженням щільності кісткової тканини.

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Головна проблема полягає в тому, що остеопенія майже ніколи не викликає характерних симптомів. Через це багато людей роками не знають про зміни у кістках і дізнаються про них лише після перелому або під час профілактичного обстеження.

Фахівці пояснюють, що кісткова тканина постійно оновлюється: стара руйнується, а натомість формується нова. У молодому віці ці процеси перебувають у рівновазі, а найбільшої щільності кістки досягають приблизно у 25–30 років. Після цього втрата кісткової маси починає поступово переважати її утворення, що з часом призводить до зниження міцності кісток.

Найважливішим чинником розвитку остеопенії вважають природне старіння. Водночас прискорити втрату кісткової маси можуть гормональні зміни після менопаузи, коли знижується рівень естрогену. До факторів ризику також належать куріння, надмірне споживання алкоголю, низька фізична активність, нестача кальцію та вітаміну D. Крім того, ризик підвищують окремі захворювання, що впливають на рівень гормонів або засвоєння поживних речовин, а також тривале лікування стероїдними препаратами.

Лікарі підкреслюють, що рання діагностика дає можливість своєчасно запобігти розвитку остеопорозу — захворювання, за якого кістки стають ще більш крихкими. Для оцінювання їхньої мінеральної щільності застосовують двоенергетичну рентгенівську абсорбціометрію (ДКС), яка допомагає визначити ступінь втрати кісткової маси.

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У більшості випадків основою лікування є зміна звичного способу життя. Медики радять відмовитися від куріння, обмежити алкоголь, підтримувати нормальну масу тіла та регулярно виконувати фізичні вправи. Особливо корисними вважаються ходьба, біг підтюпцем, танці та силові тренування, які створюють навантаження на кістки. Також дослідження показують, що заняття тайцзи можуть покращувати координацію та рівновагу, допомагаючи зменшити ризик падінь і переломів.

Не менш важливу роль відіграє збалансоване харчування. Для підтримки міцності кісток організм потребує достатньої кількості кальцію та вітаміну D. Отримати кальцій можна з молочних продуктів, зелених листових овочів і продуктів, збагачених цим мінералом. Якщо ж харчування не покриває потреб організму, лікар може порадити спеціальні добавки.

Водночас медикаментозна терапія необхідна не кожному пацієнту. Перед призначенням лікування лікар оцінює індивідуальний ризик переломів, зважаючи на вік людини, показники щільності кісткової тканини, застосування стероїдів та інші чинники. Якщо ризик високий або вже були переломи, пов’язані з крихкістю кісток, можуть призначатися препарати, які сповільнюють руйнування кісткової тканини.

Науковці наголошують, що остеопенія не означає неминучий розвиток остеопорозу. Завдяки ранньому виявленню, регулярній фізичній активності, повноцінному харчуванню та іншим здоровим звичкам можна значно уповільнити втрату кісткової маси, а в окремих випадках — навіть частково покращити її щільність.

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