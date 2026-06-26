"Це ще не пік": Буданов висловився про конфлікт між Україною та Польщею

Керівник Офісу президента Кирило Буданов / © Телеграм-канал Кирила Буданова

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував дипломатичні суперечки між Україною та Польщею. Він назвав ситуацію «страшною помилкою» і попередив, що справжній пік напруження може бути ще попереду.

Про це керівник ОП сказав під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії.

Буданов охарактеризував ситуацію з Польщею як класичне дипломатичне напруження, наголосивши, що наразі це ще не конфлікт.

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«З Польщею — це класичне дипломатичне напруження. Це не конфлікт ще. Це протиріччя, давайте так. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі не зупиняться трошечки», — застеріг керівник президентського офісу.

Він також заявив, що оцінює нинішній розвиток подій із Варшавою вкрай негативно.

«Оцінюю дуже погано, оцінюю як помилку. Причому страшна помилка«, — наголосив Буданов.

Він підкреслив, що давнє правило міжнародних відносин залишається незмінним: із сусідами необхідно підтримувати добрі або принаймні нейтральні стосунки. На думку посадовця, будь-яке загострення із сусідніми державами неминуче призводить до серйозних наслідків — як політичних, так і економічних.

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Коментуючи рішення польської сторони щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла, керівник ОП назвав його проявом незрілості.

«Я оцінюю це як незрілість, перш за все. Просто незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули і зрештою прийняли таке рішення. Це дуже дивно і воно непропрацьоване, і непідготовлене. Бо якщо вже йти в такі речі, то треба було насправді хоча б Муссоліні позбавити і так далі. Бо виглядає це максимально дивно», — висловився Буданов.

Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці та поляки можуть будувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги та розуміння історії. Під час конференції у Гданську він наголосив, що минуле не повинно заважати співпраці, а солідарність між народами допоможе «побороти усе зло». Також Туск підкреслив, що відновлення України — це не лише про інфраструктуру, а й про цінності, адже вона прагне бути частиною об’єднаної Європи.

Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден Ярослава Мудрого через невдоволення українськими політичними елітами. Крім того, Качинський звинуватив мера Львова Андрія Садового, назвавши його «бандерівцем» і приписавши невиконання фінансових зобов’язань. Садовий відкинув ці звинувачення як неправдиві та пригрозив лідеру «ПіС» судом.

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