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"Це ще не пік": Буданов висловився про конфлікт між Україною та Польщею
Кирило Буданов оцінив дії польської сторони як незрілість, що несе ризики для обох країн.
Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував дипломатичні суперечки між Україною та Польщею. Він назвав ситуацію «страшною помилкою» і попередив, що справжній пік напруження може бути ще попереду.
Про це керівник ОП сказав під час відкритої бесіди зі студентами Києво-Могилянської академії.
Буданов охарактеризував ситуацію з Польщею як класичне дипломатичне напруження, наголосивши, що наразі це ще не конфлікт.
«З Польщею — це класичне дипломатичне напруження. Це не конфлікт ще. Це протиріччя, давайте так. Це ще не пік, повірте мені. Там далі буде, як то кажуть, якщо всі не зупиняться трошечки», — застеріг керівник президентського офісу.
Він також заявив, що оцінює нинішній розвиток подій із Варшавою вкрай негативно.
«Оцінюю дуже погано, оцінюю як помилку. Причому страшна помилка«, — наголосив Буданов.
Він підкреслив, що давнє правило міжнародних відносин залишається незмінним: із сусідами необхідно підтримувати добрі або принаймні нейтральні стосунки. На думку посадовця, будь-яке загострення із сусідніми державами неминуче призводить до серйозних наслідків — як політичних, так і економічних.
Коментуючи рішення польської сторони щодо позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого орла, керівник ОП назвав його проявом незрілості.
«Я оцінюю це як незрілість, перш за все. Просто незрілість. Я оцінюю це як незрілість людей в Польщі, які підштовхнули і зрештою прийняли таке рішення. Це дуже дивно і воно непропрацьоване, і непідготовлене. Бо якщо вже йти в такі речі, то треба було насправді хоча б Муссоліні позбавити і так далі. Бо виглядає це максимально дивно», — висловився Буданов.
Конфлікт між Україною та Польщею — останні новини
Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що українці та поляки можуть будувати спільне майбутнє на основі правди, взаємоповаги та розуміння історії. Під час конференції у Гданську він наголосив, що минуле не повинно заважати співпраці, а солідарність між народами допоможе «побороти усе зло». Також Туск підкреслив, що відновлення України — це не лише про інфраструктуру, а й про цінності, адже вона прагне бути частиною об’єднаної Європи.
Лідер польської партії «Право і справедливість» Ярослав Качинський заявив, що поверне Україні орден Ярослава Мудрого через невдоволення українськими політичними елітами. Крім того, Качинський звинуватив мера Львова Андрія Садового, назвавши його «бандерівцем» і приписавши невиконання фінансових зобов’язань. Садовий відкинув ці звинувачення як неправдиві та пригрозив лідеру «ПіС» судом.