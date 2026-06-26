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- Шоу-бізнес
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Закохані і щасливі: Міллі Боббі Браун сяяла у обіймах чоловіка на прем’єрі фільму
Пара продемонструвала багато ніжності, коли вийшли на фотокол.
Акторка Міллі Боббі Браун сяяла на нью-йоркській прем’єрі фільму «Енола Голмс 3» у вишуканій блакитній сукні від бренду Galia Lahav.
Сукня була без бретелей, а також елегантного силуету, що підкреслював її плечі та декольте. Вбрання прикрашали складки на ліфі, плісування на спідниці та бант.
Міллі доповнила свій стиль непомітним, але ефектним діамантовим кольє, а довге каштанове волосся уклала у вільну косу, що спадала на спину. Ця деталь надала всьому вбранню трохи м’якшого, романтичнішого вигляду, що відповідало її дедалі зрілішому стилю.
Підтримати акторку прийшов її чоловік Джейк Бонджіові, з яким вона у шлюбі від 2024 року. Він поєднав сірий костюм з укороченими штанами, лофери та білу сорочку з краваткою.
Браун та Бонджіові не приховували своєї ніжності, а камери кілька разів зафіксували їх обіймами та поцілунками.