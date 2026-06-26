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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
172
Час на прочитання
1 хв

Закохані і щасливі: Міллі Боббі Браун сяяла у обіймах чоловіка на прем’єрі фільму

Пара продемонструвала багато ніжності, коли вийшли на фотокол.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові

Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові / © Associated Press

Акторка Міллі Боббі Браун сяяла на нью-йоркській прем’єрі фільму «Енола Голмс 3» у вишуканій блакитній сукні від бренду Galia Lahav.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Сукня була без бретелей, а також елегантного силуету, що підкреслював її плечі та декольте. Вбрання прикрашали складки на ліфі, плісування на спідниці та бант.

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі Боббі Браун / © Associated Press

Міллі доповнила свій стиль непомітним, але ефектним діамантовим кольє, а довге каштанове волосся уклала у вільну косу, що спадала на спину. Ця деталь надала всьому вбранню трохи м’якшого, романтичнішого вигляду, що відповідало її дедалі зрілішому стилю.

Підтримати акторку прийшов її чоловік Джейк Бонджіові, з яким вона у шлюбі від 2024 року. Він поєднав сірий костюм з укороченими штанами, лофери та білу сорочку з краваткою.

Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові / © Associated Press

Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові / © Associated Press

Браун та Бонджіові не приховували своєї ніжності, а камери кілька разів зафіксували їх обіймами та поцілунками.

Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові / © Associated Press

Міллі Боббі Браун і її чоловік Джейк Бонджові / © Associated Press

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
172
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