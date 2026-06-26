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Королева Камілла планує уникати зустрічі з Меган та Гаррі під час їхнього візиту до Лондона
Принц Гаррі та Меган Маркл нещодавно повідомили, що збираються повернутися до Великої Британії з візитом на кілька днів і візьмуть із собою дітей.
Як стверджує британська преса, не всі раді візиту Сассекських, і особливо уникати цієї зустрічі планує королева Камілла.
За наявними даними, герцог і герцогиня Сассекські планують зупинитися в Букінгемському палаці в липні цього року, і оскільки король Чарльз готується відчинити двері королівської родини, королева, як повідомляється, не переконана в доцільності повернення пари до центру уваги Великої Британії.
Як пише видання express, Камілла навряд чи буде втручатися в будь-які бесіди з Гаррі та Меган і планує навмисно уникати їх у своєму особистому будинку в Рей Мілл у Вілтширі.
Нагадаємо, що у своїх сенсаційних мемуарах принц Гаррі зобразив свою мачуху «злою» та «лиходійкою» і звинуватив її в «довгостроковій грі, кампанії, спрямованій на шлюб і, зрештою, на корону». Ці слова сильно обурили Каміллу.