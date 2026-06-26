Модель Фріда Аасен продемонструвала свою струнку фігуру в нижній білизні

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

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31-річна норвезька модель Фріда Аасен опублікувала у своєму Instagram серію знімків, на яких вона зображена в чорному комплекті нижньої білизни від бренду Skims, засновницею якого є Кім Кардашян.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

На фото акцент зроблено на стрункій фігурі моделі.

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Фріда Аасен / © Instagram Фріди Аасен

Зазначимо, що у грудні 2025 року в житті Фріди Аасен сталася важлива подія — вона вперше стала мамою. 6 грудня у моделі та її чоловіка, італійського бізнесмена й засновника судноплавної компанії Томмі Чіабара, народилася донька. Дівчинку щасливі батьки назвали Мією Грейс.

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Судячи з фото, модель уже повністю відновила форму після вагітності. Фріда не приховує, що секрет її стрункої фігури — у правильному харчуванні та помірній фізичній активності. За словами моделі, вона не вірить у суворі дієти та екстремальні способи схуднення, віддаючи перевагу поступовим і стійким змінам.

Нагадаємо, що раніше топ-модель Кендіс Свейнпол у купальнику продемонструвала ідеальну фігуруна яхті.

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