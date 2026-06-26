- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 321
- Час на прочитання
- 1 хв
Модель Фріда Аасен продемонструвала свою струнку фігуру в нижній білизні
Норвежка вже повністю відновила форму після вагітності та пологів.
31-річна норвезька модель Фріда Аасен опублікувала у своєму Instagram серію знімків, на яких вона зображена в чорному комплекті нижньої білизни від бренду Skims, засновницею якого є Кім Кардашян.
На фото акцент зроблено на стрункій фігурі моделі.
Зазначимо, що у грудні 2025 року в житті Фріди Аасен сталася важлива подія — вона вперше стала мамою. 6 грудня у моделі та її чоловіка, італійського бізнесмена й засновника судноплавної компанії Томмі Чіабара, народилася донька. Дівчинку щасливі батьки назвали Мією Грейс.
Судячи з фото, модель уже повністю відновила форму після вагітності. Фріда не приховує, що секрет її стрункої фігури — у правильному харчуванні та помірній фізичній активності. За словами моделі, вона не вірить у суворі дієти та екстремальні способи схуднення, віддаючи перевагу поступовим і стійким змінам.
Нагадаємо, що раніше топ-модель Кендіс Свейнпол у купальнику продемонструвала ідеальну фігуруна яхті.