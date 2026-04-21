Модель Фріда Аасен позувала у в’язаній мінісукні на пляжі
Норвежка поділилася новим літнім луком у Мережі.
31-річна норвезька модель Фріда Аасен похизувалася у своєму Instagram своїм новим образом. Вона позувала у в’язаній мінісукні з однією бретелькою, яку доповнила великим золотим браслетом і сережками з коричневим каменем.
Волосся моделі було зібране в тугий низький пучок, а на її обличчі був натуральний макіяж. «Острівне життя», — написала Фріда під фото — найімовірніше, знімки були зроблені під час відпустки моделі біля океану.
Зазначимо, 6 грудня 2025-го Фріда Аасен уперше стала мамою. У неї та її чоловіка — мільйонера і засновника судноплавної імперії Томмі Чіабари — народилася донька, яка отримала ім’я Мія Грейс.
Лише через кілька місяців після пологів Фріда вже змогла повернути свою допологову форму. Норвежка неодноразово говорила, що намагається підтримувати фігуру за допомогою збалансованого харчування і помірних тренувань, але водночас не прагне до швидких і радикальних змін.
