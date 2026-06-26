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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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58
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На Львівському залізничному вокзалі з’явився 5G від Київстар Актуально

Національний оператор електронних комунікацій Київстар розширив тестову 5G-зону у Львові та запустив технологію п’ятого покоління мобільного зв’язку на території залізничного вокзалу. Відтепер пасажири одного з найбільших транспортних вузлів міста можуть користуватися 5G від Київстар.

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На Львівському залізничному вокзалі з’явився 5G від Київстар

Львів став першим містом, де було розгорнуто пілотну зону 5G у січні 2026 року. Спочатку технологія запрацювала в історичному центрі. Відтоді майже 534 тисячі абонентів у Львові скористалися 5G у мережі Київстар. А у межах пілотної зони частка 5G-трафіку вже становить понад 42% від загального обсягу передачі даних.

Відсьогодні для тестування технології доступна нова локація — Львівський залізничний вокзал, який є ключовим елементом міської інфраструктури. Висока концентрація користувачів мобільного зв’язку у транспортному вузлі дасть змогу Київстар оцінити роботу мережі в умовах інтенсивного навантаження.

Щоб користуватися 5G, ваш телефон має підтримувати цю технологію. Якщо ваша SIM-картка підтримує 4G, замінювати її не потрібно, адже 5G використовує той самий тип SIM-карт, що й 4G.

Нагадаємо, що пілотні зони 5G вже розгорнуті у трьох містах України — Львові, Харкові та Бородянці. Компанія також готується до запуску тестових майданчиків у Києві та Одесі. Результати тестування будуть використані для формування підходів до подальшого розвитку мережі 5G в Україні після завершення війни.

Розгортання 5G є наступним етапом розвитку цифрової інфраструктури. Водночас 4G залишається основною технологією мобільного зв’язку в Україні. Київстар продовжує модернізацію та розширення LTE-мережі, підвищуючи її ємність і швидкість передачі даних. Сьогодні швидкісний 4G від Київстар доступний для понад 96% населення України, а пікова швидкість передачі даних у мережі сягає майже 1 Гбіт/с.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
58
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