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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
154
Час на прочитання
2 хв

Норвегія — Франція: букмекери зробили прогноз на матч ЧС-2026

Команди Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе розіграють перше місце у групі I.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кіліан Мбаппе

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

У п'ятницю, 26 червня, збірні Норвегії та Франції зустрінуться в матчі заключного третього туру групи I чемпіонату світу-2026 з футболу.

Поєдинок відбудеться на "Gillette Stadium" в американському Фоксборо. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Норвежці та французи розпочали Мундіаль з двох перемоги, достроково вийшовши до плейоф. "Ле Бле" обіграли Сенегал (3:1) та розгромили Ірак (3:0), а "вікінги" розбили Ірак (4:1) та здолали Сенегал (3:2).

Чудово проявили себе й лідери обох команд — в активі Ерлінга Голанда та Кіліана Мбаппе вже по чотири голи на цьому турнірі.

Очна зустріч визначить, хто посяде перше місце у квартеті I. Наразі французи та норвежці мають по 6 очок, але "триколірні" переважають суперника завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів (6:1 проти 7:3), тому підопічним Дідьє Дешама вистачить і нічиєї, аби зберегти лідерство.

Зазначимо, що сам Дешам пропустить матч проти норвежців. 57-річний фахівець екстрено залишив розташування команди та повернувся додому через смерть матері.

Прогноз букмекерів на матч Норвегія — Франція

Фаворитом матчу букмекери вважають збірну Франції. На перемогу фіналіста минулого Мундіалю можна поставити з коефіцієнтом 1,64. Нічия — 4,75. Виграш норвежців — 4,50.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
154
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