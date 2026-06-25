Визначено першу пару 1/16 фіналу ЧС-2026

Збірна Канади з футболу / © Associated Press

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На чемпіонаті світу-2026 стала відома перша пара учасників стадії плейоф. У 1/16 фіналу турніру зустрінуться збірні Південно-Африканської Республіки та Канади.

Матч ПАР — Канада відбудеться у неділю, 28 червня, на "SoFi Stadium" в Інглвуді, штат Каліфорнія (США). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець цієї пари в 1/8 фіналу зіграє або з Марокко, або з переможцем групи F (Нідерланди / Японія / Швеція).

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Збірна ПАР (4 очки) посіла друге місце у групі A, пропустивши вперед Мексику (9), але обійшовши Південу Корею (3) та Чехію (1).

Команда Канади (4 бали) фінішувала другою у квартеті B, залишившись позаду Швейцарії (7), але випередивши Боснію і Герцеговину (4), а також Катар (1).

Для південноафриканців і канадців це перший вихід до плейоф в історії виступів на чемпіонатах світу.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

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