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Лідера збірної Ірану затримали в аеропорту США перед вирішальним матчем ЧС-2026
Іранська команда зіткнулася з проблемами під час перельоту до Сіетла на матч заключного туру Мундіалю проти Єгипту.
Форварда збірної Ірану Мехді Таремі та асистента головного тренера Саїда Алхої затримали в аеропорту США перед вильотом на матч вирішального третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту.
Про це повідомляє Reuters.
У Федерації футболу Ірану поскаржилися, що представники США "створили проблеми" для двох членів делегації, через що їх затримали в аеропорту. Причини інциденту наразі не розголошуються.
"Кілька годин тому гравці збірної Ірану вирушили до аеропорту для вильоту на матч з Єгиптом, проте, як і в попередніх випадках, з боку США як країни-господарки виникли перешкоди для Саїда Алхої та Мехді Таремі, через що команда затрималася в аеропорту", — йдеться в повідомленні.
Зазначимо, що збірна Ірану на турнірі в межах заходів безпеки змушена базуватися в Мексиці, хоча свої матчі грає у США. Одразу після поєдинків від іранців вимагають негайно залишити країну.
Іран провів перші два матчі ЧС-2026 проти Нової Зеландії (2:2) та Бельгії (0:0) у Лос-Анджелесі. У заключному поєдинку групи іранці 27 червня в Сіетлі зіграють проти Єгипту.
Після другого туру лідирує в цій групі Єгипет (4 очки), Іран і Бельгія мають по 2 бали, Нова Зеландія (1 пункт) йде останньою.
Раніше повідомлялося, що збірній Ірану наказали негайно залишити США після старту на ЧС-2026.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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