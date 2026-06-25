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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
266
Час на прочитання
2 хв

Лідера збірної Ірану затримали в аеропорту США перед вирішальним матчем ЧС-2026

Іранська команда зіткнулася з проблемами під час перельоту до Сіетла на матч заключного туру Мундіалю проти Єгипту.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Мехді Таремі

Мехді Таремі / © Associated Press

Форварда збірної Ірану Мехді Таремі та асистента головного тренера Саїда Алхої затримали в аеропорту США перед вильотом на матч вирішального третього туру групового етапу чемпіонату світу-2026 проти Єгипту.

Про це повідомляє Reuters.

У Федерації футболу Ірану поскаржилися, що представники США "створили проблеми" для двох членів делегації, через що їх затримали в аеропорту. Причини інциденту наразі не розголошуються.

"Кілька годин тому гравці збірної Ірану вирушили до аеропорту для вильоту на матч з Єгиптом, проте, як і в попередніх випадках, з боку США як країни-господарки виникли перешкоди для Саїда Алхої та Мехді Таремі, через що команда затрималася в аеропорту", — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що збірна Ірану на турнірі в межах заходів безпеки змушена базуватися в Мексиці, хоча свої матчі грає у США. Одразу після поєдинків від іранців вимагають негайно залишити країну.

Іран провів перші два матчі ЧС-2026 проти Нової Зеландії (2:2) та Бельгії (0:0) у Лос-Анджелесі. У заключному поєдинку групи іранці 27 червня в Сіетлі зіграють проти Єгипту.

Після другого туру лідирує в цій групі Єгипет (4 очки), Іран і Бельгія мають по 2 бали, Нова Зеландія (1 пункт) йде останньою.

Раніше повідомлялося, що збірній Ірану наказали негайно залишити США після старту на ЧС-2026.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
266
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