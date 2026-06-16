"Найбільш пригноблена команда": збірній Ірану наказали залишити США після старту на ЧС-2026

Збірна Ірану з футболу / © Associated Press

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Збірній Ірану наказали залишити США після її стартового матчу на чемпіонаті світу-2026 з футболу проти Нової Зеландії, який завершився бойовою нічиєю — 2:2.

Про це повідомив головний тренер іранців Амір Галеної, поскаржившись на умови, з якими його команді доводиться зіткнутися на турнірі.

За його словами, збірну Ірану змусили негайно повернутися на тренувальну базу в Мексиці, не давши їй навіть часу на відновлення.

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"Нам навіть не дали часу на відновлення. Після матчу нам заявили: "Ви повинні негайно виїхати". Для нас дуже важливо мати час на відновлення, але нас змушують сідати на літак і повертатися до табору в Тіхуані. Це нас дуже турбує.

Чесно кажучи, ми не знаємо, чому нас повертають. Це має дуже дивний вигляд. Складається враження, що хтось інший планує все за нас. Рішення щодо нашої команди ухвалюються десь в іншому місці.

Ми мали прибути за дві ночі до матчу, залишитися тут після гри для відновлення, а повернутися лише завтра вдень. Ми не маємо жодного уявлення, чому все змінилося. Думаю, наша команда є, мабуть, найбільш пригнобленою на цьому чемпіонаті світу", — сказав Галеної для CBC.

Також повідомляється, що президент Федерації футболу Ірану, частина тренерського штабу та медіапрацівники не змогли отримати американські візи, що ще більше ускладнило підготовку команди.

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В іншому матчі стартового туру групи G збірні Бельгії та Єгипту також не визначили переможця — 1:1.

У другому турі Іран 21 червня зіграє з Бельгією, а Нова Зеландія 22 червня позмагається з Єгиптом.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998-го до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

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