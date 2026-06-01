Памела Андерсон / © Associated Press

Останнім часом дедалі більше селебріті розбивають городи і займаються садівництвом. І 58-річна актриса Памела Андерсон — не виняток.

Останніми роками вона віддає перевагу розміреному способу життя далеко від голлівудської метушні та постійної уваги преси. Зірка оселилася в будинку своєї бабусі в невеликому місті Лейдісміт, Канада, де оточила себе природою, тишею та домашнім затишком.

Город Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

На території біля будинку акторка облаштувала власний город, на якому вирощує різноманітні овочі, зелень і квіти. Памела із задоволенням займається садівництвом, приділяючи особливу увагу екологічному підходу, натуральним продуктам і дбайливому ставленню до довкілля.

У своєму Instagram акторка похизувалась фотографіями свого квітучого саду. У неї на ділянці вже розцвіли троянди і гліцинія.

Сад Памели Андерсон / © Instagram Памели Андерсон

За словами зірки, робота на ділянці допомагає їй відволіктися від повсякденних турбот, відновити сили і відчувати тісніший зв’язок із природою. Саме в таких простих заняттях вона знаходить натхнення, гармонію і душевний спокій.

