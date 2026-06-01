Курс валют на 2 червня: скільки коштуватимуть долар, євро та злотий

Національний банк України оприлюднив курс валют на вівторок, 2 червня.

Порівняно з попереднім днем вартість долара США підвищилася на 4 копійки і становить 44,30 гривні. Змінилися також показники євро — додав 4 копійки. Натомість злотий не змінився.

Про це йдеться на офіційному сайті НБУ.

Курс долара

1 долар США — 44,30 (+4 коп.)

Курс євро

1 євро — 51,59 (+4 коп.)

Курс злотого

1 польський злотий — 12,19 (±0 коп.).

Раніше ми писали про те, що у червні українців очікує подальше зростання цін, поступове подорожчання долара та відсутність суттєвого підвищення зарплат. Експерти прогнозують, що курс американської валюти може наблизитися до 45 гривень, тоді як інфляція продовжить тиснути на купівельну спроможність населення. Водночас працюючі пенсіонери отримають перераховані виплати та доплати одразу за кілька місяців. Також не очікується здешевлення пального, а магазини дедалі частіше застосовують так звану «шринкфляцію» — коли вага або об’єм товару зменшуються без зміни ціни. Загалом червень принесе нові фінансові виклики на тлі війни та збереження економічної нестабільності

